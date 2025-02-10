凱基金控子公司開發資本副總申讓全部持股 13日起賣出
凱基金控（2883）10日公告高階經理人、子公司開發資本副總經理吳忠懌申讓持股1,933張997股，預定周四(13日)開始可自公開市場賣出。由於吳忠懌是申讓名下全部持股，也就是出清所有持股，引發聯想是否離職？凱基金控表示，目前為止吳忠懌並沒有表達辭意，不了解吳忠懌申讓全數持股的想法。
凱基金控過去高階經理人申讓持股，若是基於個人理財需求，多是申讓部分持股，但有部分高階經理人離職即一次申報轉讓出清全數持股，因此吳忠懌申讓全部持股引發聯想。
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