凱基金控子公司開發資本副總申讓全部持股 13日起賣出

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）10日公告高階經理人、子公司開發資本副總經理吳忠懌申讓持股1,933張997股，預定周四(13日)開始可自公開市場賣出。由於吳忠懌是申讓名下全部持股，也就是出清所有持股，引發聯想是否離職？凱基金控表示，目前為止吳忠懌並沒有表達辭意，不了解吳忠懌申讓全數持股的想法。

凱基金控過去高階經理人申讓持股，若是基於個人理財需求，多是申讓部分持股，但有部分高階經理人離職即一次申報轉讓出清全數持股，因此吳忠懌申讓全部持股引發聯想。

凱基金 聯想 離職

延伸閱讀

台股AI ETF 逢低布局

期貨商論壇／半導體30期 震盪

00915及00918…兩檔高股息ETF1月績效墊底！稀飯：恐被聯電（2303）拖累

凝聚戰力！ 金管會宣布金融科技產業聯盟將在2月19日成軍

相關新聞

央行新任監事 台灣大學財金系教授陳聖賢入列

總統府10日發布最新人事令，特派鍾經樊、林勝堯、鄭桂蕙、陳聖賢為中央銀行第27屆監事會監事，任期自今年2月25日至202...

國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎 永豐金證券榮獲副總統接見

永豐金證券獲得「第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類_全國首獎」殊榮，總經理張李章隆代表公司2月10日榮獲副總統蕭美琴於總統...

挑戰市場最佳！將來銀行推美元四大優惠搶市

近來金融市場動盪、聯準會進入降息循環的大環境中，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」即日起端出超殺的美元「大額資金同享...

將來銀行搶市拚了 美元新資金定存10％、活存牌告4.2％

純網銀「將來銀行 NEXT BANK」即日起端出美元「大額資金同享定存10％」、「活存牌告4.2％金額無上限」、「換匯日...

中信產反詐騙 推「68818」官方短碼簡訊

「68818」幫你防詐！為降低保戶詐騙風險，中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）啟用「68818」官方短碼簡訊，...

台企銀涉特別背信罪遭搜索 非金管會主動移送

臺企銀（2834）8日晚間重訊公告，遭檢調搜索調查。金管會10日指出，已經收到臺企銀通報重大偶發事件，目前必須等到檢調搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。