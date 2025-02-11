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六壽險元月賺226億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

大型壽險元月喜迎開門紅。六大壽險2025年元月合計賺進226.8億元，較去年同期小增3%；其中，國泰人壽單月稅後純益94.3億元奪下冠軍，並較去年大增近一倍。

富邦人壽元月賺進86.8億元名列亞軍，較去年同期小減4.3%；六大壽險今年元月獲利僅小增，主要原因除新光人壽虧損外，主要是受到今年農曆春節落於1月，工作天數較去年同期減少影響。

國壽1月稅後純益94.3億元，年增一倍，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作優異。國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，加上經常性收益挹注，獲利表現亮眼。

富邦人壽1月稅後純益為86.8億元，年減4.3%，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入：1月國內外指數區間盤整，富邦人壽也伺機實現資本利得。

台灣人壽元月新契約保費業務動能成長，股票及基金等投資處分利得佳，稅後賺24.6億元，但因2024年趁勢掌握美股上揚機會，認列私募股權基金處分利益致資本利得基期較高，獲利較去年同期下滑約四成。

富邦人壽 股票

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