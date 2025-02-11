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金控雙雄元月獲利搶眼 富邦金蟬聯獲利王

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控。 圖/富邦金控提供
富邦金控。 圖/富邦金控提供

14家上市金控2025年元月獲利昨（10）日全數出爐，稅後合計賺進577.8億元，較去年同期增加7.2%；「壽險金控雙雄」富邦金控（2881）、國泰金控稅後純益分別達152.1億及144.9億元，締造佳績。

富邦金大賺152.1億元，每股稅後純益（EPS）高達1.11元、蟬聯金控獲利冠軍；國泰金表現不俗，元月賺進144.9億元，寫三年新高，EPS為0.99元緊追在後。

2025年元月，金控獲利亮眼，包括永豐金、凱基金、玉山金、第一金與華南金等五家，締造歷來最好元月成績，新光金為唯一虧損的金控，但虧損規模已較去年同期縮減。

富邦金1月稅後純益152.1億元，年增8%，EPS為1.11元。其中北富銀創歷史單月新高紀錄；富邦人壽2025年1月稅後純益為86.8億元，年減4.3%。

北富銀1月稅後純益38.9億元創歷年新高，年增11%。1月存放款動能穩健，餘額分別較去年同期成長9%及11%，推升利息淨收益較同期成長11%，財富管理銷售動能持續成長，帶動整體淨手續費收入較同期成長14%，整體營收突破歷年新高。

富邦產險1月稅後純益7.3億元，年成長33%，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻。富邦證券1月稅後純益4.6億元，年減1.7億元，主因適逢農曆春節，交易日較去年1月減少七日，經紀收入較去年同期減少。

國泰金1月稅後純益達144.9億元，年成長54%，EPS達0.99元。各子公司獲利表現優異，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信稅後純益皆創同期新高。國泰人壽1月稅後純益94.3億元，較去年同期大幅成長一倍。

國泰世華銀行1月稅後純益42.5億元，年成長7.1%，單月獲利寫同期新高。受惠放款動能強勁，降息使外幣資金成本下降，推升淨利息收入達雙位數成長；保險與基金等財富管理商品銷量亮眼，信用卡簽帳金額穩定成長，淨手續費收入表現優異。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。

國泰產險1月稅後純益5.3億元，創歷年同期新高，年增17.8%；國泰證券1月稅後純益2.4億元，較去年同期減少24%，主要受1月農曆春節交易日減少所致；國泰投信1月稅後純益2.7億元，年增48%。

國泰金控 富邦金控

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