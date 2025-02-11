南山人壽大數據優化理賠

關於健康，南山人壽比保戶想得更多、想得更全面。南山人壽透過大數據持續優化理賠流程，並分析近五年理賠數據發現，長照理賠中有17%是因為失智需要長期照護，凸顯熟齡世代面臨失智風險；另外，近年來30歲以下年輕保戶的身故理賠案件，自殺身故升高至10％左右，顯示心理健康風險正威脅年輕世代。

近年，南山人壽積極朝向事前健康促進及延長保戶健康狀態發展，依不同族群需求，在高齡長照、健康管理、婦嬰關懷、癌症照護等面向打造全方位的健康方案，針對保戶的需求延伸對應服務，希望保險不只是事後的財務補償，還可以做到事前的健康促進及預防，過程中的理賠精準及效率，及理賠後的溫暖關懷與協助，幫助保戶維持健康體況或儘速復原。

南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟表示，南山人壽每年有近100萬件理賠申請案，但保險服務不再只是事後的理賠，更要從使用者的視角去思考客戶需要什麼服務，優化理賠前、中、後的服務流程。

第一是理賠前端，提供線上理賠金試算、治療前的疾病第二意見諮詢，讓保戶能安心且儘速接受最適當的治療；第二為保戶正式申請理賠時，即講求理賠服務的精準與效率，導入AI智能辨識技術，自動判讀醫院診斷證明書、手術名稱、醫療費用收據細項等，更精準快速的完成理賠，同時針對醫療技術不斷進步，南山人壽也站在保戶的角度，與時俱進適時調整理賠範圍，尋找可賠付的理由。

第三在理賠後，也會主動關懷保戶恢復狀況，並結合南山人壽近年致力建構的健康守護圈服務，提供線上心理諮詢、術後飲食營養建議，甚至媒合照護幫手等，讓保戶及其家人不會在罹病後，心力交瘁、無所適從。

南山人壽發現申請長照理賠的保戶中，每三位就有一位是65歲以上，且長照理賠中有17%是因為失智需要長期照護，因此將理賠服務結合健康守護圈，讓長照的照顧者「不再孤單」。