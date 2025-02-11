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中租1月EPS 1.08元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
中租控股陳鳳龍董事長。 中租控股／提供
中租控股陳鳳龍董事長。 中租控股／提供

中租控股（5871）昨（10）日公布2025年1月自結營收與獲利，1月營收為82.6億元，較去年同期持平，1月稅後純益為18.1億元，則是較去年同月下滑3%，每股稅後純益（EPS）為1.08元。不過，三大區域市場中，1月獲利僅中國大陸衰退，東協市場則是成長超過兩成，且整體資產品質轉趨穩定，因此1月獲利比起前月成長逾27%。

中租控股的傳統旺季在第4季，而2025年1月因為農曆新年假期影響，營業天數減少，因此影響獲利成長，此外，中租控股三大市場—台灣、中國大陸與東協，1月僅中國大陸仍有經濟復甦緩慢、預期信用減損損失增加的問題，相較於去年三大市場均有預期信用損失走升的狀況，已有好轉。

中租控股自結2025年1月營收與獲利概況
中租控股自結2025年1月營收與獲利概況

中租控股指出，1月營收82.6億元，比去年同月略增，但低於去年12月，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區，營收分別較去年同月表現為衰退3%、成長0.3%及成長10%；若與前月相較，當月合併營收減少3%，主要因為台灣地區售電收入減少。

獲利方面，中租控股自結1月單月合併稅後純益為新台幣18.17億元，較去年同期減少3%，較前月月增27.2%，1月單月EPS為1.08元。

中租控股表示，1月獲利較去年同期減少，主要受到中國大陸地區經濟復甦緩慢，預期信用減損損失較去年同月增加影響所致。分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，1月獲利分別較去年同月成長10%、衰退15%及成長24%。若與前月相較，當月獲利成長27%。

中租控股2024年全年營收首度突破千億大關創歷史新高，來到1,023億元，年增5%，2024年全年稅後純益225.7億元，年減10%，全年EPS達13.3元，維持賺逾一個股本的優異水準。營收創新高但獲利卻衰退，凸顯業務動能維繫，但受到中國大陸與東協兩大市場延滯率升高、呆帳費用增提較多以及景氣欠佳影響，以及大陸退稅利益減少，使得整體獲利難以成長。2025年中租控股將關注東協市場尤其泰國市場的經濟景氣是否能夠提升，以及中國大陸的內需與經濟提振腳步，資產品質變化，相關因素將是今年獲利重返成長的關鍵。

東協

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