陽信銀1月每股盈餘0.195元
陽信銀行昨（10）日公布自結獲利顯示，今年1月稅前盈餘達7.37億元，創下歷史單月獲利新高，每股稅前盈餘0.195元。
在授信品質方面，1月底逾放比為0.05%、備抵呆帳覆蓋率達2280.38%，兩項指標皆優於同業平均，此外，陽信銀行總資產為7,618億元，淨值達502億元，較去年同期分別上升5.87%及9.45%，營運規模穩健成長。
為強化存款業務結構，並提高流動性覆蓋率，陽信銀行於今年1月1日至6月30日止，推出優利定存專案，以新資金（歸戶金額以2024年3月21日為基期）存入陽信銀行承作新台幣「定期儲蓄存款1年期」享固定年利率1.8%優惠，單一客戶此專案得承作上限2,400萬元。
陽信銀行去年積極配合政府打詐政策，透過臨櫃關懷提問及通報機制，成功攔阻47件詐騙案，金額達1億1,349萬元，其中，去年10月以單月攔阻七件、金額1,109萬元，榮獲台北市金融機構攔阻量能第三名。未來，陽信將持續守護客戶資產，打造更安全的金融環境，履行企業社會責任。
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