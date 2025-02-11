台企銀（2834）8日突遭檢調搜索，之後檢調傳出消息指台企銀董事長劉佩真遭內部人檢舉浮報費用，因此遭檢調約談並依涉嫌銀行法特別背信罪以50萬元交保候傳。據悉，財政部已在第一時間掌握相關訊息，台企銀也向金管會通報重大偶發事件，外界揣測此事件可能影響劉佩真的董座位子，但據了解，目前府院暫無調整劉佩真的規畫。

新北地檢署日前發動搜索、約談，訊後劉佩真及負責報帳的邵姓員工，被依涉犯銀行法特別背信罪各以50萬、10萬元交保候傳。據了解，劉佩真因申報董事長業務交際相關費用疑有弊端，日前遭人內部檢舉，初估不法所得約百萬元。

財政部相關官員昨天則是對此事沒有回應與評論。據透露，劉佩真上周末遭檢調約談後交保，昨（10）日正常上班、執行職務，台企銀內部運作一切照舊。至於劉佩真被檢調調查與約談的原因與事件詳情，台企銀高層主管昨天表示無從查證，基於偵查不公開，不便對外說明。不過，台企銀所有業務未受影響，昨天以平盤價15元作收。

消息來源透露，與劉佩真一樣在8日交保候傳、保釋金額10萬元的台企銀主管，為台企銀人資處長邵滿鈴。由於檢舉劉佩真浮報費用的相關行政作業包括核銷等，主要是由人資處負責，因此邵滿鈴被約談，另外台企銀也有數位行員被約談作證。