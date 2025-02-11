純網銀搶美元 祭10%高利
純網銀新年持續拚優惠搶市，將來銀行昨（10）日宣布即日起端出美元「大額資金同享定存10％」、「活存牌告4.2％金額無上限」、「換匯日夜同價」及「匯入0元手續費」四大回饋。LINE Bank則推出「美元優利定存4%」，不限新舊資金，百元起可存。
將來銀行今年1月外匯服務開業，依然以利率、匯價優惠吸客，該行強調把沒有實體分行省下的營運成本回饋給客戶，首先「新資金享美元定存10％超優利」，最低只要100美元即可起存，不限筆數、最高可存到12,000美元。
LINE Bank為首家上線外匯業務的純網銀，主打美元高利存期1~12個月利率最高4%，最低起存金額100美元。
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