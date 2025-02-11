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金管會給胡蘿蔔…銀行金援中小微企業 有獎

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
響應經濟部推出中小微企業多元發展專案貸款，金管會給胡蘿蔔，給出六大獎勵措施。 聯合報系資料照片
響應經濟部推出中小微企業多元發展專案貸款，金管會給胡蘿蔔，給出六大獎勵措施。 聯合報系資料照片

響應經濟部推出中小微企業多元發展專案貸款，金管會給胡蘿蔔，給出六大獎勵措施，涵蓋申請海外分支機構與業務試辦加速核准利多。執行成效良好的銀行，可以在金管會書面通知的一年內，享有六大獎勵措施。

首先，可列為申請增設國內分支機構評分有利項目；其次，如果申請設立海外分支機構，符合規定條件者，可以優先核准。第三，依照相關規定申請業務試辦，可以加速核准；第四，申請新種業務可以加速審查核准，並且在辦理期間屆滿申請延長，對於沒有重大違失的國銀業者，可以採用自動核准。

金管會獎勵中小微企業多元發展專案貸款
金管會獎勵中小微企業多元發展專案貸款

第五，如果國銀要申請設置、遷移或裁撤營業場所外自動化服務設備，從申請書件送達金管會的次日起，可以自動核准。最後，依銀行法第74條申請投資金融相關事業，投資金額在新台幣5,000萬元以下，而且符合限額及其他相關規定者，得自動核准。

根據經濟部定義，中小微企業為員工人數30人以下的企業，必須辦公司登記、商業登記、有限合夥登記等，並且朝數位轉型、淨零轉型或通路發展的業務，在申貸日前的近六個月內的任一個月，雇用員工人數30人以下。

申貸資格涵蓋推動智慧應用、培育數位化人才、導入能源技術服務、購買綠電、拓展海外市場等，且必須營業正常，沒有被票據交換所列入拒絕往來戶，聯徵中心也沒有授信異常，非金融保險業或非特殊娛樂業，才能申請。

合庫銀已經宣布，符合申貸資格之中小微企業，可向合作金庫銀行全台262家分行辦理相關貸款，申請期間至2028年10月31日止，額度最高新台幣3,500萬元的低利率貸款，且每筆貸款提供最長期限六個月的政策性貸款利息補貼。

一銀也宣布，響應經濟部推出「中小微企業多元發展專案貸款」，提供雇用員工數30人以下之每一申貸事業額度最高3,500萬元，搭配中小企業信保基金保證成數最高十成，並可申請額度最高250萬元，期間最長六個月，年利率1.5％的利息補貼。

微企業 額度

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