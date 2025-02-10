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央行新任監事 台灣大學財金系教授陳聖賢入列

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。（聯合報系資料庫）
中央銀行。（聯合報系資料庫）

總統府10日發布最新人事令，特派鍾經樊、林勝堯、鄭桂蕙、陳聖賢為中央銀行第27屆監事會監事，任期自今年2月25日至2028年2月24日止。

央行第26屆監事會任期至今年2月24日為止，監事會主席為主計長陳淑姿，另有四名監事，其中，清華大學計量財務金融學系教授鍾經樊、前審計部副審計長林勝堯，以及臺北大學會計學系教授兼系主任鄭桂蕙均續任，中經院董事長曹添旺卸任，改由臺灣大學財金系教授陳聖賢接任。

總統府先前已頒布最新人事令，中央銀行第20屆理事會任期至今年1月26日為止，特派央行副總裁嚴宗大、朱美麗，以及兆豐金（2886）董事長董瑞斌為央行第21屆理事會理事並為常務理事；另外，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為央行第21屆理事會理事，新任理事任期至2030年1月26日為止。

央行新任常務理事董瑞斌，目前身兼金融圈多項要職，不僅是兆豐金控與兆豐銀行董事長，同時也是銀行公會理事長、金融總會理事長，在金融圈資歷深厚、堪稱「綠營的金融一哥」，曾任合庫金（5880）董事長、國立中山大學國際金融研究學院院長、高雄銀（2836）董事長、第一金（2892）董事長、台北大眾捷運董事長、悠遊卡董事長、中央存保董事長等職。

除董瑞斌外，央行理事還出現另外三名「新生」，包括台糖董事長吳明昌、中研院經濟所兼任研究員林常青，以及政治大學經濟學系副教授蕭明福。

林常青為國立成功大學經濟學系教授兼系主任，兼任中央研究院經濟研究所總體經濟預測小組的領軍研究職務，並經學界推選，擔任台灣經濟學會理事長。

蕭明福為政治大學經濟學系副教授，同時也是行政院經濟發展委員會的經濟顧問。

央行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充，並指定其中五人至七人為常務理事，組織常務理事會。常務理事，除央行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各一人。除當然理事外，理事任期為五年，期滿得續派連任。

兆豐金控 央行 董事長

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