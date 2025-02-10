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一銀金融創新連3年 榮獲國家品牌玉山獎全國首獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
第一銀行「多元社群平台」與「智慧地圖平台」分別拿下玉山獎最佳人氣品牌類及最佳產品類全國首獎殊榮，總經理李嘉祥（左）獲副總統蕭美琴（右）接見表揚，並擔任受禮代表。總統府／提供
第一銀行「多元社群平台」與「智慧地圖平台」分別拿下玉山獎最佳人氣品牌類及最佳產品類全國首獎殊榮，總經理李嘉祥（左）獲副總統蕭美琴（右）接見表揚，並擔任受禮代表。總統府／提供

第一銀行於「第21屆國家品牌玉山獎」勇奪11項大獎，更連續3年榮獲「全國首獎」殊榮，包括2022年「智能客服小e」及2023年「薪資管理平台」皆獲得肯定，2024年再度憑藉「多元社群平台」與「智慧地圖平台」，分別拿下最佳人氣品牌類及最佳產品類全國首獎殊榮，10日由總經理李嘉祥及副總經理蔡淑慧代表，獲副總統蕭美琴接見表揚，並由李嘉祥代表所有全國首獎得主擔任受禮代表，由蕭副總統手中接下榮譽象徵，展現一銀卓越經營實力。

獲得本屆玉山獎最佳人氣品牌類全國首獎的「多元社群平台」，延續一銀百年專業並持續創新發展，打造活潑可愛的「小粉獅與他的好朋友們」IP角色，傳遞高互動性與創新性的品牌形象，迄今已累積74萬名FB粉絲數、688萬名LINE好友數、3.7萬IG追蹤數及近3.2萬YouTube訂閱數，四項指標皆為公股銀行第一。

另，為落實金融知識教育及企業社會責任，結合時事、議題推出「金融懂獅會」、「獅新聞搶先報」等知識型圖文及「理財易開罐」深度理財文章，持續宣導理財、理債、防詐、永續等議題，更首創虛實整合揮毫AI生成式春聯活動，推出一個月內就有近四萬人體驗創新服務。

此外，一銀領先同業，首創將GIS地理資訊系統結合專利技術，打造「第一金融智慧地圖平台」，讓分行同仁可一站式查閱客戶資訊，精準掌握潛在需求，該專案獲最佳產品類全國首獎殊榮，充分展現一銀「數位先行，分流經營」的策略成效，透過線上線下雙引擎驅動業務發展，讓模型名單效益較傳統條件式名單提升223％，線上電子郵件行銷成交機率亦大幅提升16.7％。

展望未來，一銀將持續推動數位金融創新，打造便捷、高效且貼近需求的金融生活與美好願景，並以大數據掌握導客、獲客、知客及留客的顧客經營階段，透過數位工具布建線上行銷網絡，達到跨領域銷售及客戶關懷，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。

社群 第一銀行

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