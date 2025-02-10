王道銀獲晨星永續評鑑第一 推刷卡加碼回饋1%與抽獎

王道銀行（2897）（O-Bank）於晨星集團（Morningstar）的國際永續評鑑機構Sustainalytics永續評等再創佳績，截至2025年1月底，根據投資人關係整合平台資訊，王道銀行的成績在全台灣上市公司中排名第一，並已連續三年蟬聯全台灣金融業排名第一，此次更進一步獲Sustainalytics頒發「全球前50名ESG最佳表現（Global 50 ESG Top Rated）」獎章，為全球所有跨產業公司評比的前50名，彰顯王道銀行深耕永續經營的卓越表現。

為了與客戶同享此份榮耀，王道銀行即日起推出為期五天的大規模快閃優惠活動，除了提供王道全卡友刷卡現金回饋加碼1%之外，還提供換匯現金抽獎，更提供全系列定期定額基金與永續相關海外債申購手續費全免等超值優惠。

王道銀表示，晨星集團（Morningstar）的Sustainalytics為擁有超過30年永續評鑑經驗、全球最具權威性的ESG評鑑機構之一，定期衡量全球超過2萬多家企業的環境政策、社會績效及公司治理制度等綜合永續風險與表現。王道銀行於Sustainalytics 2024年12月公布的ESG風險評等中獲得7.27分，截至2025年1月底，根據公司投資人關係整合平台資訊，王道銀行的成績為連續第三年台灣金融業排名第一，此次在台灣上市櫃公司排名亦從第二名進步至第一名，同時亦為全球受評鑑企業前1%；此外，王道銀行2024年在ESG的卓越表現更獲Sustainalytics評為「全球銀行業ESG最佳表現（ESG Industry Top Rated）」、「亞太區企業ESG最佳表現（Regional ESG Top Rated）」，同時為全台唯一獲得跨產業的「全球前50名ESG最佳表現（Global 50 ESG Top Rated）」，表彰王道銀行持續深耕與精進企業風險控管的優異成績。

為將這份榮譽與喜悅分享給客戶，王道銀即日起至2025年2月14日止，王道銀行推出「永續第一是王道」快閃歡慶活動。王道銀行全卡友只要於王道銀行官網活動專區登錄成功，即享活動期間不限通路一般消費加碼1%現金回饋，加上原有現金回饋1%無上限，活動期間現金回饋最高達2%；即日起開放限額登錄，每人現金回饋加碼上限新台幣111元。此外，活動期間內於王道銀行app或網路銀行以台幣換匯任一幣別，單筆達等值新台幣11,111元（含）以上者，即可獲得現金抽獎機會一次，有機會獲得新台幣11,111元、新台幣1,111元、新台幣111元等多項現金好禮，每人限中獎一次。

同時，王道銀行亦提供超值理財優惠，於前述活動期間內，透過王道銀行app或網路銀行申購定期定額基金，可享全系列基金免申購手續費優惠；透過理專申購特定ESG系列海外債，亦可享免申購手續費優惠，而申購一般海外債亦可享申購手續費1折優惠。除此之外，王道銀行同步推出綠色貸款優惠，於前述活動期間內，申請符合王道銀行綠色貸款專案定義的綠色信貸或綠色房貸，可享開辦費減免新台幣5,000元的優惠。此外，王道銀行亦提供「影響力貸款」加碼優惠，適用族群包括低收入戶或中低收入戶、持有政府核發的特殊境遇家庭證明者、家庭平均每人收入低於標準的身障者或扶養者、家庭平均每人收入低於標準之原住民及新住民，除可享免開辦費及貸款年利率較一般信貸減降2%的原有優惠，在前述活動期間內新申貸者可再享貸款年利率額外減降1%，合計可享有較一般信貸年利率減降3%的優惠，貸款年利率最低2.49%起。

王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行長期致力於實踐環境、社會與治理的永續發展目標，很榮幸再度獲得國際永續評鑑機構的肯定，表彰王道銀行對永續相關議題的因應措施相當值得投資人信賴。未來我們將持續精益求精，打造兼顧獲利、環境和社會的永續未來。」