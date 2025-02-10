永豐金證券獲國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎

永豐金證券獲得「第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類_全國首獎」殊榮，總經理張李章隆代表公司於10日榮獲副總統蕭美琴於總統府接見。

永豐金證券以AI智能及數位自動化技術推動金融創新，從投資交易生態場景應用、到專業理財知識學習平台，成功打造多項數位服務成就，在本屆國家品牌玉山獎，與子公司永豐期貨、永豐投顧合計榮獲9項大獎殊榮。

由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦的「國家品牌玉山獎」，永豐金證券本屆一舉拿下5大獎項，除榮獲「傑出企業類」及「傑出企業類-全國首獎」殊榮外，打造的「量化交易殿堂」、「豐雲學堂-豐學PRIME」以及「個人化智能決策系統」三項產品，分別榮獲「最佳產品類」獎項，展現永豐金證券在科技創新上的實力。

張李章隆表示，永豐金證券多年來進行核心業務基礎建設之架構及整合，因應國內外金融情勢及智能科技變化，積極推動數位轉型，提供全方位金融交易與理財服務追求創造客戶財富增值，以金融科技及數位創新力，打造數位金融領導券商的品牌地位。

永豐金證券為國內量化交易領頭券商，構建「量化交易殿堂」為台股最完整的量化交易應用生態場景，從學習、選股到交易三大核心場景入手，提供一站式解決方案。透過人工智能（AI）技術應用，幫助投資人輕鬆選股，交易過程中提供適時的量化數據分析，提升決策效率。

「豐雲學堂-豐學PRIME」為創新投資學習平台，透過與永豐投顧合作提供市場一手資料，涵蓋總經、產業、熱門個股及重大事件。每月超過100篇精選內容。豐學PRIME專欄訂閱數已突破4,500次，瀏覽量超過50,000次。

永豐金證券透過數位工具應用提升內部工作效率，開發「個人化智能決策系統 (CUBE)」，簡化報表製作流程縮短資訊產出時間，員工可以快速獲取標準化資料，進行多層次交叉分析，大幅節省資訊和教育訓練成本，提升決策品質及工作效率。

另外，子公司方面，永豐期貨連續第三年榮獲「傑出企業類」獎；並於2021年起領先業界布局實體經濟團隊，讓產業可以在台灣高雄港進行實物交割，以「實體經濟服務協助臺灣中小企業風險控管」榮獲「最佳產品類」獎項。永豐投顧則深耕ESG領域，獨創「PCAF財務碳排計算器」榮獲「最佳產品類」獎項，並登上全國首獎肯定。