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將來銀行搶市拚了 美元新資金定存10％、活存牌告4.2％

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
將來銀行。圖／將來銀行提供
將來銀行。圖／將來銀行提供

純網銀「將來銀行 NEXT BANK」即日起端出美元「大額資金同享定存10％」、「活存牌告4.2％金額無上限」、「換匯日夜同價」及「匯入0元手續費」四大回饋，主打市場最優，強調兌現「把沒有實體分行省下的營運成本，扎實地回饋給客戶」承諾，更在金融市場動盪、聯準會進入降息循環的大環境中，凸顯出市場競爭力。

將來銀行指出，「新資金享美元定存10％超優利」，無論是小額或大額資金均可參加，最低只要100美元即可起存，不限筆數、最高可存到12,000美元，等同是約當台幣近40萬元的存款都可享10％超級優利，存滿1個月後即可領回100美元、等值約台幣3,283元，與市場上其他同天期美元商品相比極具競吸引力。

其次，將來銀行業界最優、4.2％的美元活存牌告利率，無起存門檻、無金額上限，客戶在隨時可動用資金前提下，仍享受穩定高息回報，相較於市場上美元活存利率多介於0.8~0.95％區間，領息差距高達4倍以上。

第三，將來銀行回饋市場罕見的「匯率日夜同價」給國人。將來銀行指出，全球匯市交易24小時不間斷，傳統銀行多會於台北匯市下午收盤後，將外幣兌換價格拉高一些，以避免夜盤波動過大的風險。但將來銀行主打「日夜同價」，即便下午台北匯市收盤後，仍提供給客人最實惠、未調高的匯價，不僅提供客人更方便兌換外匯，亦能使客戶節省兌換成本。

第四，將來銀行體察到客戶在移動外幣存款的昂貴手續費痛點，因此特別端出「匯入0元手續費」專案，大幅降低國人移動外幣存款的負擔。

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