快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

中信產反詐騙 推「68818」官方短碼簡訊

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中國信託產險推「68818」專屬短碼簡訊，降低保戶受詐風險。中國信託產險／提供
中國信託產險推「68818」專屬短碼簡訊，降低保戶受詐風險。中國信託產險／提供

「68818」幫你防詐！為降低保戶詐騙風險，中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）啟用「68818」官方短碼簡訊，做為企業專屬簡訊發送碼，凡是保險或是客戶重要權益簡訊通知，都會顯示「68818」讓保戶快速識別避免受騙，建立數位可信的溝通服務管道。

冒用企業名義的詐騙手法屢見不鮮，為守護保戶權益、堅守反詐第一道防線，中國信託產險推出「68818」短碼簡訊，首兩碼「68」為電信業者認證的金融機構，末三碼「818」寓意與保戶共同「發一發」，未來包括發送電子保單、投保理賠照會通知、OTP驗證、客戶權益提醒等，都會以「68818」短碼發送簡訊，中國信託產險強調，儘管詐騙無孔不入，中國信託產險的友善服務無所不在，要當保戶財務安全的守門員。民眾如接獲電話或簡訊要求提供個資或涉及保單、金錢等內容，皆可透過中信產險官網、客服專線0800-075-777或撥打警政署「165」反詐專線查證。

秉持著金控「We are family」的品牌精神，中國信託產險以「待人如親，愛心感動」為公平待客理念，致力與全民共同防堵詐騙，不僅官網設立「新世代防詐騙專區」，透過趣味互動、心理測驗，讓年輕世代輕鬆識詐阻詐，更推出官方短碼簡訊，以數位科技助攻保戶減少詐騙風險，未來，將運用科技和多元教育推廣防詐，提升跨世代識詐能力，扮演客戶最信賴安心的保險夥伴。

延伸閱讀

台新籃球隊挺反毒反詐

劉世芳：預算遭砍影響反詐及科技偵查 盼立委三思

最牛一輪／昇達科犀利 中信48俏

台南中信科大5樓學生宿舍起火 21學生及時逃離燒毀寢室

相關新聞

台企銀涉特別背信罪遭搜索 非金管會主動移送

臺企銀（2834）8日晚間重訊公告，遭檢調搜索調查。金管會10日指出，已經收到臺企銀通報重大偶發事件，目前必須等到檢調搜...

挑戰市場最佳！將來銀行推美元四大優惠搶市

近來金融市場動盪、聯準會進入降息循環的大環境中，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」即日起端出超殺的美元「大額資金同享...

將來銀行搶市拚了 美元新資金定存10％、活存牌告4.2％

純網銀「將來銀行 NEXT BANK」即日起端出美元「大額資金同享定存10％」、「活存牌告4.2％金額無上限」、「換匯日...

中信產反詐騙 推「68818」官方短碼簡訊

「68818」幫你防詐！為降低保戶詐騙風險，中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）啟用「68818」官方短碼簡訊，...

騰雲推出「iPhone 卡緊收」服務 新光三越首波上線

新零售全方位解決方案服務商騰雲科技（6870），10日宣布推出「iPhone卡緊收」( Tap to Pay on iP...

精誠金融將成遊戲點數界鯰魚 黃華勇如何帶領公司翻倍成長？

曾在一年內讓綠界從虧損變獲利2,000萬元，前綠界總經理黃華勇加入精誠金融科技（7819）操盤2年，隨本周12日登錄興櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。