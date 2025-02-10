中信產反詐騙 推「68818」官方短碼簡訊

「68818」幫你防詐！為降低保戶詐騙風險，中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）啟用「68818」官方短碼簡訊，做為企業專屬簡訊發送碼，凡是保險或是客戶重要權益簡訊通知，都會顯示「68818」讓保戶快速識別避免受騙，建立數位可信的溝通服務管道。

冒用企業名義的詐騙手法屢見不鮮，為守護保戶權益、堅守反詐第一道防線，中國信託產險推出「68818」短碼簡訊，首兩碼「68」為電信業者認證的金融機構，末三碼「818」寓意與保戶共同「發一發」，未來包括發送電子保單、投保理賠照會通知、OTP驗證、客戶權益提醒等，都會以「68818」短碼發送簡訊，中國信託產險強調，儘管詐騙無孔不入，中國信託產險的友善服務無所不在，要當保戶財務安全的守門員。民眾如接獲電話或簡訊要求提供個資或涉及保單、金錢等內容，皆可透過中信產險官網、客服專線0800-075-777或撥打警政署「165」反詐專線查證。

秉持著金控「We are family」的品牌精神，中國信託產險以「待人如親，愛心感動」為公平待客理念，致力與全民共同防堵詐騙，不僅官網設立「新世代防詐騙專區」，透過趣味互動、心理測驗，讓年輕世代輕鬆識詐阻詐，更推出官方短碼簡訊，以數位科技助攻保戶減少詐騙風險，未來，將運用科技和多元教育推廣防詐，提升跨世代識詐能力，扮演客戶最信賴安心的保險夥伴。