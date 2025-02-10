台企銀涉特別背信罪遭搜索 非金管會主動移送
臺企銀（2834）8日晚間重訊公告，遭檢調搜索調查。金管會10日指出，已經收到臺企銀通報重大偶發事件，目前必須等到檢調搜索後，才能有進一步後續處理。
該案並非金管會主動移送，目前臺企銀通報重大偶發事件內容，尚無法了解事件全貌。
目前市場傳出，檢方以銀行法特別背信罪，諭令董座劉佩真以50萬元交保。依照銀行法第125之2條，銀行負責人或職員，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害銀行之利益，而為違背其職務之行為，致生損害於銀行之財產或其他利益者，有期徒刑至少3年起跳、10年以下，得併科新臺幣1,000萬元以上、2億元以下罰金。
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