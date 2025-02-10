騰雲推出「iPhone 卡緊收」服務 新光三越首波上線

新零售全方位解決方案服務商騰雲科技（6870），10日宣布推出「iPhone卡緊收」( Tap to Pay on iPhone ) 服務，應用百貨零售、大型連鎖集團、醫美診所等產業，不受場域限制，隨時隨地使用iPhone接受各種面對面的感應支付，包括實體簽帳金融卡及信用卡、Apple Pay與其他數位錢包。不必使用額外的讀卡機或刷卡機，只要 iPhone 和HOYABOX App就提供手機收款服務。首波上線的商家有新光三越、麗彤生醫（6539），希望擴大零售產業夥伴。

結帳時，消費者只需將iPhone或Apple Watch上的Apple Pay、感應式信用卡或簽帳金融卡，或者其他電子錢包，靠近商家的iPhone，透過NFC技術完成交易。

騰雲科技董事長梁基文表示，「iPhone 卡緊收」服務能為企業夥伴及客戶提供快速、簡單且安全的收款體驗；結合騰雲既有客、商、金流解決方案，大型百貨零售至小型商家如街邊店、餐車等，都能輕鬆應對各類型感應式交易需求。目前將「iPhone 卡緊收」服務整合到騰雲科技的HOYABOX（iOS版） App中，商戶只需使用iPhone即能完成收款、累計會員點數、掃描電子發票條碼，協助商家提升結帳效率，簡化支付流程。小型商家、個人用戶也可使用iPhone 手機下載「HOYABOX」註冊帳號，使用服務。

「iPhone 卡緊收」以iPhone內建的各項功能，保護業務與顧客資料的隱私與安全。處理收款時，Apple不會將卡號儲存於裝置或Apple伺服器。