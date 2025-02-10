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精誠金融將成遊戲點數界鯰魚 黃華勇如何帶領公司翻倍成長？

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
精誠金融科技2024年在新品研發投資及員工認股上支出費用較高，總經理黃華勇表示，因為IT人才占比8成，是公司核心淨值力，2025年一次性費用都已任認列，接下來是衝刺業績。王郁倫攝影
精誠金融科技2024年在新品研發投資及員工認股上支出費用較高，總經理黃華勇表示，因為IT人才占比8成，是公司核心淨值力，2025年一次性費用都已任認列，接下來是衝刺業績。王郁倫攝影

曾在一年內讓綠界從虧損變獲利2,000萬元，前綠界總經理黃華勇加入精誠金融科技（7819）操盤2年，隨本周12日登錄興櫃，備受矚目，精誠金融科技除擴張零售刷卡機業務版圖，推出一年的「點數支付服務」更將成遊戲儲值市場一條鯰魚，第三方支付上路，2025年他要用不到200人團隊幹哪些大事？

在綠界擔任總經理時，黃華勇就看好精誠金融科技（時為精誠子公司嘉利科技，後更名）競爭力，促成綠界入股成第二大股東，2022年底他離開綠界後，沉潛一陣子加入精誠金融科技接任總座，2年來在精誠（63.73%）與綠界（23.21%）兩大股東加持下，精誠金融科技從以銀行客戶為主的商業模式，跨入零售店刷卡機、第三方支付及遊戲點數平台等業務，要讓精誠金融長出六道生意引擎。

而遊戲業最常用的「點數支付」則是他今年最看好，預期成長力道最強的業務之一，也是他預期2~3年內期望第一的業務。目前台灣遊戲點數市場規模約一年300～400億元，法人估精誠金融今年可望達30～40億元以上營收，並在未來翻倍成長。

過去遊戲發行商若要避開雙手機平台儲值抽成30%，另一個選擇是透過玩家向智冠mycard或Gash購買點數卡儲值，超商通路是主要購買處，但遊戲商要被抽20%費用，遊戲公司也期望有更便宜的通路成本並能掌握玩家，「遊戲公司都不是經營不好倒的，是這些點數成本太高！」黃華勇指出，精誠金融科技開創一條脫離超商買遊戲點數的路，3%費率就能替遊戲廠商把金流跟點數處理完，隨刷卡買遊戲點數普及，客戶紛紛轉向。

許多金流業者也投入點數支付商機，黃華勇分析對手會遇到三個挑戰，1.跟銀行的合作信任度，2.點數系統設計能力，3.對發票流程的技術力，他也分析，其他同業背後多有遊戲發行商當股東，「精誠金融科技很獨立。」成為獲得遊戲客戶信賴關鍵。

儘管過年，精誠金融公布2024年12月單月點數交易GMV（商品交易總額）達1.7億元，2025年1月過年衝上2.69億元，較去年同期僅2,000多萬元成長逾10倍，而以抽3%來算，可以貢獻精誠金融科技800萬元營收，以毛利率45%換算約貢獻300萬元利益。

目前點數支付已有5~6家遊戲發行商合作中，後續還有5~6家正在加入。黃華勇樂觀預估今年點數服務GMV今年單月高峰將超過4億元，明年持續成長。

精誠金融科技2000年成立，掌握信用卡升級晶片卡契機，成功卡位晶片刷卡機換代空隙，順利拿下台灣刷卡機市場7成市占率，現有台灣零售刷卡機中每兩台有一台是精誠金融的硬體，他形容這是巨大的圍牆，後進者很難跨入，因為必須從頭開始跟20幾家銀行驗證刷卡機跟程式，目前刷卡機市場穩定一年台灣約需求4.2萬台，不過2025年因連鎖加油站跟便利商店刷卡機屆齡換機年限，上半年陸續將開標，精誠金融也志在必得。

刷卡機生意上如何擴張財源？精誠金融科技目前也提供電子發票、第三方支付整合、銀行金流系統等。

電子發票加值中心服務範圍廣泛，從零售店電到電商電子發票、ERP發票代上傳及獨立發票開立上傳、離線發票等等，電子票證、悠遊卡、一卡通、政府推出的TWQR電支掃碼選購功能，涵蓋範圍廣，並有維運收入。

而除幫銀行做刷卡機打入實體通路，黃華勇指出，信用卡刷單系統是精誠金融本業，隨銀行陸續打算自建資料系統，導入電子簽單系統，對精誠金融將是大翻身年，目前公司開發6項系統已做過2~3年測試，將拓展銀行新生意。

由於看好技術跟市場優勢，黃華勇自嘲是「辭去綠界總座去加入精誠金融」，但他認為精誠金融跟當年綠界不一樣之處，是精誠金融是線下零售（offline）的代表，有高刷卡機市占率，其次提供信用卡收單系統，並做刷卡機系統建置跟維運服務，去年10月跨入第三方支付，也是瞄準線下，且不與銀行客戶競爭。

台灣一年第三方支付市場約2,500~2,800億元，綠界跟Line Pay占據前兩大，黃華勇表示，綠界主力是電商客戶，現在5~10%業務布局線下市場，刷卡機也是委託精誠金融科技接單開發，但精誠金融的主要客戶預估7成是零售業，僅2~3成是電商，雙方不衝突，精誠金融會找開店平台伙伴合作，提供最完整的OMO零售金流服務。

精誠金融科技總座黃華勇過去是綠界總座，隨精誠金融科技將上興櫃，新角色成績倍受矚目。王郁倫攝影
精誠金融科技總座黃華勇過去是綠界總座，隨精誠金融科技將上興櫃，新角色成績倍受矚目。王郁倫攝影

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