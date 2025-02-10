CIP千億聯貸 逾20銀行參與

國內金融圈離岸風電聯貸案規模最大的丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）聯貸案籌組陣容逐漸明朗，涵蓋民營、外商銀行和八大公股行庫，參貸銀行家數超過廿家，據了解，ＣＩＰ聯貸案已在各銀行進入最後的授審會、常董會等報送程序，有機會在三月底之前完成簽約。

ＣＩＰ聯貸案總金額約一千一百億至一千兩百億元，將用於興建離岸風電開發計畫三之一的渢妙風場。知情人士透露，中信銀不僅擔任財務顧問，也是參貸金額最高的管理銀行，另外兩家管理銀行分別為彰化銀行和法國巴黎銀行。

知情人士指出，這樁聯貸案八大行庫全員到齊，目前已知每家行庫的參貸金額約五十億到七十億之間，借款期間約十五至廿年。