聽新聞
0:00 / 0:00
CIP千億聯貸 逾20銀行參與
國內金融圈離岸風電聯貸案規模最大的丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）聯貸案籌組陣容逐漸明朗，涵蓋民營、外商銀行和八大公股行庫，參貸銀行家數超過廿家，據了解，ＣＩＰ聯貸案已在各銀行進入最後的授審會、常董會等報送程序，有機會在三月底之前完成簽約。
ＣＩＰ聯貸案總金額約一千一百億至一千兩百億元，將用於興建離岸風電開發計畫三之一的渢妙風場。知情人士透露，中信銀不僅擔任財務顧問，也是參貸金額最高的管理銀行，另外兩家管理銀行分別為彰化銀行和法國巴黎銀行。
知情人士指出，這樁聯貸案八大行庫全員到齊，目前已知每家行庫的參貸金額約五十億到七十億之間，借款期間約十五至廿年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言