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增額史上次高 美國市場曝險額首破10兆

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，去年底金控海外曝險額攀升到廿八點七一兆元，曝險金額最高的美國市場曝險額首度衝破十兆元大關、來到十點一九兆元，全年大增一兆五四七億元，增額創史上次高，僅次於二○二二年美暴力升息，反映出美國市場風吹草動將牽動金控的海外投資成敗。

此外，美國曝險額占海外總曝險額，同步到百分之卅五點五的新高，反觀金控對陸曝險額則續降到二點○七兆元、占比百分之七點二同寫史上新低，全年大減一點二兆元，顯示金控集團去年全速「進美、退陸」的此消彼長態勢。

金管會於二○一五年第二季開始，按季公布金控集團國內外曝險統計，總曝險額是以投資淨額、放款淨額、存放及拆放金融同業等三者數字合計。

截至二○二四年底，金控集團放款淨額卅一點八五兆元、投資淨額卅九點○一兆元，存放及拆放三點七兆元，合計國內外曝險額七十四點五六兆元，季增百分之一點九，仍以投資占逾半數最大。

若以全年來看，去年金控海外曝險大增二兆三五七二億元、增幅百分之七，其中又以美國市場曝險增量占了逾四成最多。

進一步區分國內外曝險部位，去年底海外放款淨額攀升到四點六七兆元、季增百分之三點八，投資淨額廿二點一四兆元、季增百分之三點二，顯示剔除同季美元對台幣升值百分之三點六後，金控海外放款增加、投資則略減或持平，意味金控第四季仍積極實現資本利得，使投資淨額略減。

此外，去年底美國市場放款提呆比率降到百分之○點九七，是暌違六季後首度降到百分之一以下，顯示各銀行對美國商辦放款轉趨謹慎後，壞帳率也有效降低。

暴力升息 美國

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