金控去年海外投資 Q4虧960億
川普關稅戰還沒開打，全球股債市率先反應，導致金控去年第四季海外投資吃癟。金管會統計，去年第四季金控海外投資帳上累計虧損五三九億元，前十大海外投資市場有六個投資失利，其中以美國市場單季轉盈為虧最慘，使國內外投資帳上未實現收益降到一六四七億元，季減百分之四十九幾近腰斬。
若以去年全年來看，金控國內外投資只賺九一四億元，國外投資貢獻占比約百分之五十四，顯示美國九月降息紅利全被川普當選效應吃掉。
一家金控主管說，金控海外投資以壽險子公司的股債部位為大宗，去年底海外投資轉虧，仍以壽險投資損益為關鍵。首先，去年第四季美股除那斯達克季漲百分之六，較具參考性的投資指標美國Ｓ＆Ｐ五百季漲百分之二，提升投資評價有限。
其次，壽險業投資最多的美國穆迪Ａ級公司債，九月底殖利率攀升到百分之五點一三，吸引壽險業新錢投入，年底卻一路漲到百分之五點七三，單季大彈了六十個基本點（○點六個百分點），投資等級債利差大減，新錢投資評價出現損失。
法人估算，大型壽險業的再投資部位約占總投資資產百分之三至六，等於新錢投資的債券部位在去年第四季都沒賺到錢。
統計顯示，金控去年底海外投資轉虧五三九億元，單季大虧九六○億元，季虧損是兩年來最慘。
至於今年會有好消息嗎？法人說，一月台股及美Ｓ&Ｐ五百各上揚百分之二及百分之二點七，美十年期公債近期盤整在百分之四點五至四點六，美國投資等級債也在百分之五點四至五點六，有利股債市評價走揚。一旦一月未實現收益增加，有助各金控實現股債資本利得的空間，進而推升金控獲利動能。
前十大投資市場中，與前一季相較，除了日、韓、加拿大與阿拉伯聯合大公國外，其餘美、陸、英、法、澳、港等六大市場全墨，其中美國市場在第三季底還賺四九○點五億元，第四季「翻黑」為虧損四十二點九億元，等於單季投資大虧五三三億元，是前十大海外投資市場中，單季虧損最慘的地區。
至於陸港市場的投資虧損去年則「逐季縮小」，年底投資虧分別是二一○億、廿六億元，全年虧損收斂二九八億元和卅二億元，主因是大陸政府祭出救市措施。
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