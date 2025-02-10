近來藝人大S驟逝，也引發如何有效規劃夫妻財產及家庭照顧的討論，特別是當有數段不同婚姻的情形，提前做好財產分配和子女照顧安排，能夠有效減少未來的不確定性和家庭衝突，「婚姻信託」作為一種理想的財產安排工具，能夠幫助夫妻在預先設計財產管理和分配方案，並確保孩子和配偶的未來生活得到保障。

信託公會秘書長呂蕙容指出，今日社會，夫妻關係可能面臨多重變數，因此提前規劃財產分配和子女照顧格外重要，鑒於民眾對於婚姻財產保障的需求日益增加，信託公會於今年將委外研議「婚姻信託及探視權信託於我國可行性做法之研究」，以協助民眾利用信託作為防止婚姻關係變動風險的規劃，保障婚前婚後財產，以及不同段婚姻間所涉財產分配及子女養育等問題。

呂蕙容表示，婚姻信託（marital trust）是指夫妻之間依照協議，將共同財產或指定財產委託給信託機構管理，並設定相應的條件和受益人。信託具有保護財產、防止爭議和財產管理等多重功能，尤其對於在財產分配、稅務規劃及未來安排有清晰的需求時，婚姻信託顯得尤為重要。