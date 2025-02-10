惠譽：高利率有利壽險

利匯率變動影響壽險業甚鉅，惠譽信評亞太區保險評等資深副總經理王長泰指出，台灣保險業者多認為若利率維持較長時間高點對保險業較有利。而明年接軌IFRS 17後為讓資產及負債端平衡，同時以市價反映利率環境，目前各壽險公司大規模放在AC的債券必會轉移相當部位在OCI。

王長泰表示，利率風險對壽險公司影響最大，日前與台灣壽險業交流，多認為利率高時有利壽險，由於壽險業保費收入用於投資賺利差，主要標的為固定收益產品，當利率高時收益長期來講正面，但仍要考量匯率避險成本。

惠譽預測，2025年台灣壽險業保費收入將以中個位數百分比成長，在接軌IFRS 17期間，壽險業界將平衡合約服務邊際提升與保費收入規模成長。

目前六大壽險公司九成債券部位放在AC（按攤銷後成本衡量之金融資產）項下，以成本法計算而市價波動不影響帳列金額及淨值，明年接軌IFRS 17後如何分類，王長泰認為，由於接軌後負債端與資產端同樣須以市價評價，因此業者必會轉移相當部位在OCI（其他綜合損益），才能平衡。