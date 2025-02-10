身後財產規劃有學問！善用遺囑信託 避免家族紛爭

知名藝人大S春節期間前往日本旅遊猝逝，與前夫汪小菲官司未了、兩名未成年子女之照顧，及數億身後財產如何歸屬引發各界關注。面對生命無常、遺產該如何規劃才能圓滿善終？信託公會秘書長呂蕙容表示，可利用「遺囑信託」、「安養信託」兩種信託，讓財產得到更妥適的安排。

大S的遺產歸屬問題，根據法律在沒有立遺囑的情況下，大S的遺產將依法律程序由具俊曄與兩名子女平均繼承，即每人獲得三分之一。然而，子女尚未成年，無法自行處理財產，監護權將由仍在世的親生父母擔任，意味著前夫汪小菲將成為法定監護人，並有權管理子女名下的遺產，恐怕並非大S和其家人所樂見。

呂蕙容指出，如果繼承人年幼或欠缺財產管理能力，又或者被繼承人資產種類多元，可能包括金錢、股票、不動產、保險金等，透過遺囑信託在生前預立遺囑做好妥適規劃，可依委託人的意旨完成資產的傳承，避免家族紛爭。

不過，要特別注意的是，遺囑有法律規定條件，為了讓遺囑有效成立，可以請專業人士協助，並且建議先與遺囑載明的受託人簽訂遺囑信託受任同意書或約定書，以利遺囑信託順利執行。

針對我國民法對遺囑訂有法定要件，需要遺囑生效後信託關係才會成立，如果遺囑未依規定方式訂立而無效，信託行為也會無效，為了避免所立遺囑發生無效之情形，建議欲透過遺囑成立信託之委託人於做成遺囑後，可先行委由如律師事務所之專業人士檢視遺囑作成方式是否合於民法法定要件。

呂蕙容進一步提到，除了運用遺囑信託進行資產傳承規劃外，也可運用「安養信託」預先安排自己養老資金的來源與運用方式，安養信託業務近年在金管會及信託業積極的推動下，規模逐年成長，截至2024年第4季，辦理安養信託交付信託之財產規模達到1,579億元。

她表示，信託公會累積近年民眾需求的型態，最新研訂之安養信託契約參考範本增加連續受益人的安排，並結合不同功能信託業務，及可約定委託人死亡時得以信託財產繳納遺產稅及支付相關費用等，以協助業者推展安養信託商品。



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