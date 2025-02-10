金控對美曝險額 衝破10兆元

據金管會統計，2024年底金控海外曝險額攀升到28.71兆元，最大曝險池的美國市場曝險額首度衝破10兆元大關達10.19兆元，全年大增1兆547億元，增額是史上次高，僅次於2022年美暴力升息，反映了美國市場風吹草動，牽動了金控海外投資成敗。

美國曝險額占海外總曝險額也同步到35.5%的史上新高，反觀金控對陸曝險額則續降到2.07兆、占比7.2%同寫史上新低，全年大減1.2兆元，顯示金控集團2024年全速「進美、退陸」的此消彼長態勢。

金管會是在2015年第2季開始，按季公布金控集團國內外曝險統計，該總曝險額是以投資淨額、放款淨額、存放及拆放金融同業這三者數字合計。

截至2024年底，金控集團放款淨額31.85兆元、投資淨額39.01兆元，存放及拆放3.7兆元，合計國內外曝險額74.56兆元，季增1.9%，仍以投資占逾半數最大。若拉長全年來看，2024年全年金控海外曝險大增2兆3,572億元或7%，其中又以美國市場曝險增量貢獻逾四成最多。

去底以海外放款淨額攀升到4.67兆元，季增3.8%，投資淨額22.14兆元，季增3.2%，顯示剔除同季美元對台幣升值3.6%後，金控海外放款增加、投資則略減或持平，意味金控第4季仍積極實現資本利得，使投資淨額略減。2024年底美國市場放款提呆比率降到0.97%是睽違六季後，首度降到1%以下，顯示各銀行對美國商辦放款轉趨謹慎後，壞帳率也有效降低。