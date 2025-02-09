美國拖垮我金控海外投資！去年虧逾500億元 今年看這關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
川普貿易戰重擊全球股債市，讓金控2024年底海外投資吃癟。路透
川普貿易戰重擊全球股債市，讓金控2024年底海外投資吃癟。路透

川普貿易戰重擊全球股債市，讓金控2024年底海外投資吃癟。據金管會截至2024年底統計，金控海外投資帳上虧損了539億元，前十大海外投資市場中，六大市場全線重挫，又以美國市場單季盈轉虧最慘，使國內外投資帳上未實現收益降到1,647億元，季減49%幾近腰斬。

若拉長2024年全年來看，2024年全年金控國內外投資僅賺914億元，國外投資貢獻占比僅約54%，顯示美國9月降息紅利全被川普引發的關稅戰吃掉。

一家金控主管說，金控海外投資以子壽險的股債部位為大宗，2024年底金控海外投資轉虧，仍以子壽險投資損益為關鍵，一、第四季美股除NASDAQ季漲6%外，較具參考性的投資指標美國S&P500僅季漲2%，提升投資評價有限。

二、壽險業投資最多的美國穆迪A級公司債，9月底殖利率攀升到5.13%，吸引壽險業新錢投入，但到年底卻一路漲到5.73%，單季大彈了60個基本點（1個基本點是0.01個百分點），投資等級債利差大減，新錢投資評價出現損失。

據法人估算，大型壽險業的再投資部位約占總投資資產3~6%，等於去年第四季這塊新錢投資的債券部位「都沒賺到錢」。

據統計顯示，金控去年底海外投資轉虧539億元，單季大虧960億元，季虧損是兩年來最慘。

2025年會有好消息嗎？法人說，1月台股及美S&P500各上揚2%及2.7%，美十年期公債近期盤整在4.5~4.6%，美投資等級債也在5.4~5.6%左右，有利股債市評價走揚。

一旦1月未實現收益增加，有助各金控實現股債資本利得的空間，進而推升金控獲利動能。

金管會公布2024年第4季底，金控集團國內外曝險情況。以拆存、放款、投資合計的海外曝險28.7兆元，國內曝險45.9兆元，合計曝險額74.6兆元、季增1.9%。

前十大投資市場中，與上季相較，除日、韓、加拿大與阿拉伯聯合大公國外，其餘美、中、英、法、澳洲、港等六大市場全墨，又以美國市場從第三季底賺490.5億元，第四季「翻黑」轉虧42.9億元，等於單季投資大虧533億元，是前十大海外投資市場中，單季虧損最慘者。

陸港市場的投資虧損，則在2024年呈現「逐季縮小」，年底投資虧損各是210億元和26億元，全年虧損已大幅收斂了298億元和32億元，主因是大陸政府頻祭出救市措施所致。

壽險業

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