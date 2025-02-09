銀行數位帳戶搶市場資金 台幣高利活存年利率衝10％

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新台幣示意圖。本報資料照片
新台幣示意圖。本報資料照片

為幫小資族實現人生的第一桶金，且讓客戶靈活運用資金，銀行數位帳戶包含聯邦銀（2838）NewNewBank、台新銀Richart、臺灣企銀Hokii、遠東商銀Bankee及王道銀行等皆推出活存利率優惠，最高年利率上看10％。

聯邦銀NewNewBank即日起至7月20日推出新台幣高利活儲，針對新戶，只要成功開戶者，即享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元內年利率10%優惠；另外，針對舊戶金級會員，享15萬元內年利率4%優惠，初級會員則享限額內年利率2%優惠。

台新銀針對即日起至7月1日成功開立Richart數位帳戶者，推出新台幣優利子帳戶活動，可在開立完成後之次二個營業日至次二個月第一個營業日止（截止日）享有新臺幣優利子帳戶新臺幣10萬元以內3.5%優利，針對舊戶，此次將新臺幣優利子帳戶活儲利率提升至30萬元以內1.6%優利，只需完成「每月任七個營業日新臺幣活儲帳戶餘額達10萬元(含)以上」或其他三項簡單任務之一即享優利。

臺灣企銀關注年輕人的儲蓄需求，即日起至12月31日止，Hokii臺幣數位帳戶升級全新戶優惠利率至2.1%、既有戶優惠利率至1.9%，優惠限額新臺幣15萬元。民眾只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達22萬元、綁定台灣Pay消費滿額、Hokii外幣數位帳戶美金活期存款達標、投資基金等四項，每完成任一項任務，再加碼0.2%利率一個月，最多加碼0.8%，每月完成每月都享加碼利率，等於全新戶最高可加碼至2.9%，優惠期間最高年息4,350元。

遠東商銀Bankee到今年底前，除了數位存款帳戶領先實體活存帳戶，推出1.435%活存利率，針對新戶使用推薦碼開戶，推薦人與被推薦人皆能獲得六個月內新台幣5萬元存款額度2.6％優惠利率，推薦人個人透過「社群圈」機制最高可享500萬額度2.6%活存高利。

王道銀行（2897）即日起至6月30日推出新台幣高利活儲方案，凡活動期間內首次自他行轉(匯)入單筆新台幣5萬元(含)以上至新台幣活儲帳戶者，即符合專案資格，該帳戶自次一營業日起算六個月適用本專案優惠利率，享20萬元內年利率2.1%優惠，超過20萬元到50萬元，活存利率也有1.5％。

台新 數位帳戶 新台幣 王道銀行 臺灣企銀 遠東商銀

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