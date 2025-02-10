保險小百科／海外突發疾病險 買旅平險可附加

「海外突發疾病險」指的是針對在海外、突發生病情形所設立的保險附約。民眾出國時大多會投保旅平險、旅遊不便險，但旅平險僅保障在海外因「意外」引起的突發事故，也就是非由疾病引起的事故，因此許多人會在旅平險中附加「海外突發疾病險」，以轉嫁在海外因為「疾病」引起需要住院或治療的高額醫療費用風險。

被保險人在海外，因罹患疾病需要即時在醫院或診所治療，且保單生效前一定日期（通常是180天內）未曾罹患且接受過該疾病診療，亦即不能帶病投保，且為突發性、需治療者，才在海外突發疾病險的承保範圍。

理賠項目除了既有的門診、急診與住院費用外，相關的費用例如病房費、膳食費、護理費、檢驗費和醫療品材使用費等，亦在理賠範圍內。不過，自從新冠肺炎疫情爆發後，新版的海外突發疾病險參考條款，明列可排除法定傳染病，例如新冠肺炎、猴痘等。