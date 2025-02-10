專家教你保／善用「租」保險概念 轉嫁風險

台灣現在很多優惠政策都鎖定在「幫助年輕人」，例如租金補貼政策、新青安購屋專案等，原因不外乎和當前的經濟情況有關，其實這個狀況在投保的時候也會發生，而且對象不只年輕人，很多青壯年也面臨存款不足的窘境，這樣的族群風險承擔力更加脆弱，隨著年紀增長與健康狀況變化，在有足夠資金規劃完整保險之前，可能就處在轉嫁人生風險的空窗期，但若是善用「租」保險的概念，便可邁出風險規劃的第一步。

當面臨人生風險空窗期時，該透過什麼樣的規劃來轉嫁風險呢？很多人可能會想到微型保單，但微型保單對這群人而言，有著實質的障礙無法突破，例如個人年收入不得高於42萬3千元，而很多人不是因為收入太低，而是因為結餘不足而不符投保資格，再者，微型保險保額上限僅50萬，保障性亦稍嫌不足，面對這樣的問題，該如何建議？答案就是「租」保險。

「租」保險是什麼概念？保險依其保障時間分為定期險和終身險，若和繳費的時間做搭配，定期險的概念就是繳一年的保費就有一年保障，和租房的概念相似，而終身險通常為限期繳費保障終身，若以繳費20年為例，類似買房申辦20年的貸款，貸款完全繳清，房屋所有人才算真正擁有房屋所有權。因此建議在沒有充裕的資金作完整的風險轉移保險規劃時，可以用定期險做為過渡規劃。

從租房變成買房，最困難的關鍵在頭期款，試想一下，如果租屋達一定期限，房東退還一半以上租金，我們可以用這筆錢做為頭期款，就會讓購屋難度大幅下降。有這個可能嗎？租屋不行，租保險可以！如果搭配滿期金機制就可以達成前述的目標，順利從「租」保險過渡到買保險。

現有的普惠型定期保險，每月不到1,000元就可以擁有壽險、傷害險、意外失能保險、特定傷病保險、傷害住院保險、加護病房+燒燙傷病房保險、滿期保險金與豁免保費的功能，涵蓋過渡期間的大部分風險，透過運動還能減免保費，更重要的是租約（十年）期滿，滿期保險金即可用以轉做終身壽險的首期保費，達成終身風險轉嫁的目標。

（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）