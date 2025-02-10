投保利率變動型商品 挑合適保單釐清四觀念

利率變動型商品可說是近年為保險市場上最受歡迎的商品之一，除了保險本身的功能之外，也有不少人用來作為資產累積、退休規劃與資產傳承等用途。保護也可藉由宣告利率的機制，提高自己的保障。壽險業者也建議，在投保利率變動型商品之前，有四大必懂觀念重點應事先了解，才能找到最適合自己的保險商品。

壽險業者指出，第一，利變型保單為含有「宣告利率」的保單，目前市場上常見產品類型包括利變型壽險及利變型年金險。一般而言，利變型保單與傳統壽險的最大差異處，在於額外提供宣告利率累積部分保單價值，以作為未來相關回饋依據。但宣告利率非固定或保證的利率，保險公司在利率變動型商品宣告利率的宣告上，並非依循任何外部的經濟指標，而是依照運用對應區隔資產所產生的獲益結果來進行宣告。

第二，回歸保險本質，不以宣告利率選商品，由於利率變動型商品的保障期間均屬長期保障甚至是終身保障，因此，建議民眾在購買利變商品時，詳細檢視保險商品所提供的保險內容與保障範圍是否適合自身的需求。

第三，提前解約恐無法拿回全部保費，建議投保前要先確認身邊有足夠的備用金，所繳的保費是短期不會動用的，避免需要提前解約。投保之後如果真的有急需，利率變動型人壽保險基本上都有提供保單借款供保戶短期周轉使用，同時保有原本規劃的保障。

第四，外幣保單會有匯率風險，由於其保險費及保險金等款項所收付之幣別均為外幣，因此兌換成台幣時，就可能會因為匯率的變動而產生獲利或損失的風險，因此在投保外幣保單前，除了評估保險商品本身是否符合自身需求外，應同時考量自身承受匯率風險能力，才能真正發揮保障效果。