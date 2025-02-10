新利變險 退休+保障成顯學

隨高齡化社會來臨，加上通貨膨脹的影響，退休與保障規劃已蔚為顯學。因應商品結構轉型，壽險業近期推出的利變險也新增給付項目，像是台新人壽特別設計「特定疾病保險金」的給付；遠雄人壽新一代利變型保單著重於癌症風險保障，讓客戶在做長遠的資產傳承規劃時，同時守護自己的人身意外風險。

國發會發布報告，台灣2025年正式邁入超高齡社會，國人日漸關注高齡社會議題。民眾都希望活得長壽又活得好，但高齡者的意外與疾病發生率，跟著年齡增加而隨之提高。另根據衛生福利部2023年國人死因統計顯示，「運輸事故」與「跌倒（落）」是65歲以上長者事故傷害死亡原因的前二名，因意外事故或跌倒所造成的頭部創傷或昏迷等，更凸顯出高齡者所面對的風險問題。

台新人壽與華南銀行合作推出「華美臻鑫利率變動型美元終身保險」，0至77歲皆可投保，16至77歲保額最高達750萬美元，且繳費期間只要三年，在宣告利率不變情況下，以40歲男性投保為例，三年繳費期滿後，就可擁有總繳保費三倍以上的保障。此外，還加入生存保險金的給付功能；當被保險人在契約有效期間且保險年齡達109歲（含）前，每屆滿五年的保單周年日，就可以領回一筆生存保險金，補足退休生活金流，活愈久領愈多。

另為守護高齡生活所面臨的意外風險，特別設計「特定疾病保險金」的給付；保障被保險人在面臨「嚴重頭部創傷」、「深度昏迷」及「嚴重第三度燒燙傷」時，可以獲得基本保險金額x5%的一次性理賠給付（一次為限），且一次性給付的金額，不會從將來的身故保險金中扣除，讓客戶在做長遠的資產傳承規劃時，同時守護自己的人身意外風險。

遠雄人壽因應高齡人口醫療需求持續攀升，推出新一代利變型保單「遠雄人壽傳富雄挺利美元利率變動型終身壽險」，可彈性選擇六年、十年、20年的繳費年期。該保單著重於癌症風險保障，提供「老年重度癌症提前給付保險金」，若被保險人在契約有效期間內達60歲（含）以上，且繳費期間屆滿後初次診斷罹患契約約定之重度癌症，可申請將壽險保障提前轉換成癌症治療經費，以基本保險金額20%一次性提前給付「老年重度癌症提前給付保險金」，作為癌症治療費用。