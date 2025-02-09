台銀：2025年金價2大關鍵字 川普2.0與避險買盤

全球通膨持續下降、各國主要央行紛紛降息，及地緣政治風險升高，黃金作為避險資產，今年來價格表現強勢並屢創歷史新高。星展、渣打銀行以及台灣銀行均認為，今年金價2大關鍵字是川普2.0時代下的美國動向與避險買盤。

根據世界黃金協會數據，黃金從今年初每盎司約2600美元，一路飆漲至接近2900美元。台銀指出，預期黃金價格今年呈現「震盪上行、下檔有限」格局，較去年成長約10%到15%，有望挑戰每盎司3000美元。

星展（台灣）財管投資顧問部副總裁陳昱嘉告訴中央社記者，目前黃金處在結構性利多續存的主因有3。首先為美國公共債務增加，投資人可能擔心美元或美股的結構，而配置黃金爲避險性資產。

另外，則是各國央行的黃金儲備，陳昱嘉說，目前觀察到中國、土耳其、新加坡等國家央行持續買入黃金，背後隱含對美國政策的擔憂。截至去年底，黃金占全球央行儲備比率僅15%，與長期歷史均值的29%相比，仍有很大買入儲備空間。

陳昱嘉表示，最後短線金價飆升還是反映地緣政治不穩定與川普關稅戰，市場處於不確定性高、波動大，長期觀察，黃金買盤趨勢應不會逆轉。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，在全球央行降息浪潮下，黃金能作為很好的外匯儲備；另外，川普發動的關稅戰則讓新興市場國家央行更加謹慎，進而持續增持黃金儲備。

劉家豪說，市場對貿易戰有擔心疑慮時，黃金成為最佳避險資產。渣打也建議投資人可在總投資組合當中，配置約5%的黃金抵禦風險。

針對未來12個月黃金價格，星展維持每盎司2835美元的預測、渣打則為每盎司2900美元，不過隨金價持續攀升，2家外銀都認為近期應會再調升黃金評價。

台銀指出，投資人可依投資屬性為積極型、穩健型或保守型的配置方式，利用國際黃金市場震盪整理時，審慎採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣。

談及其他貴金屬，台銀表示，白銀價格主要受工業需求影響，因太陽能產業蓬勃發展，曾於2011年創下每盎司逾49.5美元高價後，受產業變化快速及供需影響，進入大波段整理，於COVID-19疫情期間2020年3月跌破12美元落底，後逐漸緩步上升，2025年1月底以31.3美元作收。

台銀引述世界白銀協會報告指出，2025年全球白銀供給預估為10.5億盎司，需求預估為12億盎司，預計缺口達1.49億盎司，為連續第5年供給短缺，長期而言，在經濟成長帶動下，若站穩30美元仍有利多方走勢。

針對白金及鈀金，台銀表示，主要運用於汽車觸媒轉化器及石化業，近年受全球推動綠能，電動車快速崛起，與傳統汽車一長一消之下，這2項貴金屬需求受衝擊，使價格走弱，2025年1月底，其收盤價分別為每盎司977.65美元及1008.5美元，仍處低檔區。

台銀指出，據世界白金投資協會預估，2025年白金總供給量為732.4萬盎司，總需求量為786.3萬盎司，供需缺口為53.9萬盎司；另貴金屬諮詢機構MetalsFocus則表示，2025年鈀金供給短缺情形可望逐漸改善，將對鈀金價格產生壓力。

不過，川普上任後，台銀分析，美國能源政策出現改變，將提高傳統能源使用並削減對電動車補貼，恐影響電動車銷售量，可能有助於白金及鈀金價格因需求上升而上漲，整體而言，2025年白金、鈀金價格仍將維持區間震盪走勢。