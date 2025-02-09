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美降息恐轉審慎 專家：外幣配置美元為主日圓為輔

中央社／ 台北9日電
金融專家表示，川普政策可能會導致通膨升溫，預估對降息將採取更審慎的態度；但未來美元仍偏強勢，建議在外幣配置上可以美元為主、日圓為輔，放大資金效益。（聯合報系資料庫）
金融專家表示，川普政策可能會導致通膨升溫，預估對降息將採取更審慎的態度；但未來美元仍偏強勢，建議在外幣配置上可以美元為主、日圓為輔，放大資金效益。（聯合報系資料庫）

美國總統川普重返白宮後，全球經濟面臨相當大變數與挑戰，金融專家表示，川普政策可能會導致通膨升溫，預估對降息將採取更審慎的態度；但未來美元仍偏強勢，建議在外幣配置上可以美元為主、日圓為輔，放大資金效益。

美國總統川普上任不到一個月，就已雷厲風行祭出多項政策，導致金融市場劇烈波動。經濟學家指出，川普是金融市場最大不確定性，後續新台幣匯率走勢應是延續趨貶格局，貶幅則取決於川普政策力道，尤其是對晶片相關談話影響更是重中之重。

台灣股匯市在金蛇年紅盤日慘遭血洗，新台幣匯率盤中大跌近5角，儘管在央行力守之下，收盤站回32元，仍重貶2.86角，單日狂殺0.87%，創下歷年紅盤日第2大貶幅。

2025年才剛揭開序幕，新台幣匯率就重摔一跤，儘管近日重啟升勢，但川普的關稅大刀懸在頭上，市場普遍認為，上半年可能將延續趨貶格局，依市場對消息面反應，在33元附近上下震盪。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，先不將川普關稅政策考慮在內，單就基本面而言，今年歐洲央行維持降息步調，且幅度應會超過美國聯準會，將使美元獲得支撐。

林啟超進一步分析，目前市場共識是，川普的關稅及移民政策勢必造成通膨下滑速度放緩，至於會不會反彈，則視政策力道而定。

川普作風詭譎難測，林啟超認為，這些變數使得2025年上半年美元於105至110區間高位盤整，亞幣走勢受抑；如果川普落實關稅政策，甚至對中國祭出更嚴格措施，將導致亞幣進一步貶值。

林啟超分析，以今年上半年而言，新台幣維持趨貶格局，但必須留意兩大關鍵，一是川普會不會對晶片課稅，如果發生，可能導致新台幣重貶，「這對新台幣是最大利空」，第二，川普目前僅開啟戰場，後續會不會提到匯率，必須提高警覺。

至於如何因應今年外匯市場變數，銀行主管分析，有銀行推出外幣方案除了客戶能享有高美元、人民幣利率定存外，銀行則透過外幣拆借、SWAP（換匯交易）獲得更好的利差收益，因此近年來多家銀行都祭出高利外幣活動吸收資金。

凱基銀則表示，美國總統川普的政策可能會導致通膨升溫，因此對於降息將採取更加審慎的態度，而未來美元仍偏強勢，是許多民眾外幣理財的首選。凱基銀建議，在外幣配置上可以美元為主、日圓為輔，放大資金效益。

台幣匯率 川普 新台幣 日圓 美金

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