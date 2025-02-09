12家金控 元月獲利衰退7%…永豐、凱基等表現出色

12家上市金控2025年元月獲利出爐，12家金控元月稅後純益合計為280.8億元，比去年同月12家金控獲利衰退約7.7%，主要與投資操作波動或去年基期相對高等有關，且因元月獲利創高家數相對少，因此整體獲利下滑，新光金是唯一虧損金控，但虧損數較去年同月小。

上市金控至昨（8）日止，剩下富邦金、國泰金雙雄尚未公布元月自結獲利。去年元月14金控合計稅後純益539億元，為歷年元月獲利第三高，雙雄去年元月合計獲利達234億元，除非雙雄有更亮麗成績，否則整體金控元月獲利可能難有成長。

12家金控中，除了永豐（2890）、凱基（2883）、玉山（2884）、第一（2892）與華南金（2880）等五家，締造歷來最好元月成績，其餘七家金控元月獲利都比去年同月衰退。

上市金控2025年1月獲利

台新金自結1月稅後純益15.9億元，比去年同月衰退20%，但月增達一倍，主因子公司台新人壽單月虧轉盈，元月每股稅後純益（EPS）0.11元。台新金表示，台新銀行1月稅後純益16億元，核心業務獲利動能強健，惟投資收益受金融市場波動影響，因此獲利較去年同期下滑。

台新人壽1月較前月虧轉盈，單月稅後純益0.8億元，主因股票資本利得挹注，但因不如去年同月，因此獲利較去年同月減少，今年1月台幣升值導致有兌換損失，也壓抑獲利表現。

台新證券1月稅後純益1.5億元，其中台股交易天數減少影響經紀手續費收入下降，但因股市上漲，有投資評價利益增加挹注，使獲利較去年同期上升。

合庫金1月自結稅後純益14.49億元，優於前月但較去年同月衰退31%，主因去年同月合庫銀有高鐵一次性手續費收益8億元挹注，墊高基期。1月EPS為0.09元。不過若排除一次性收益因素，本業獲利則是成長。

新光金自結1月合併稅後淨損18.68億元，連續三年元月虧損，每股稅後淨損0.11元，與上月相比單月由盈轉虧，主因子公司新光人壽1月虧損25.77億元。

新光金指出，新光人壽保險本業穩健發展，持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，1月保單銷售動能良好。投資操作方面，1月採用外匯價格變動準備金新制下，強制提存的外匯價格變動準備金較舊制高，且仍須負擔傳統避險成本，加上年初著重投資部位布局，並未積極實現資本利得，影響1月獲利表現。

新光金表示，新壽在採用外匯價格變動準備金新制初期，避險策略及避險工具結構尚在調整，隨避險合約陸續到期，拉長時間來看，新制可節省傳統避險支出。