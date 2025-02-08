華南銀行年度全球經理人會議 聚焦四大主軸六大核心策略

華南銀行於2月8日舉行「114年度全行經理人業務研討會議」，參與人員包括董事長陳芬蘭、副董事長林知延、總經理黃俊智及所有高階主管、海內外營業單位經理人超過200人齊聚一堂，並邀請董事會常駐監察人、獨立董事及常務董事列席指導。

今年會議以「以客為本 智慧分群 雙翅展翼 全面獲利」為主軸，聚焦未來經營策略，凝聚全體經理人的共識與動能，推動華南銀行全方位的成長與發展。

陳芬蘭到任董事長後首度參與會議並發表重要談話，強調華南銀行應持續朝向四大願景目標邁進：靈活應變、具競爭力的韌性企業；照顧員工、勞資和諧的幸福企業；穩定成長、股東滿意的藍籌企業；以及善盡企業責任、與社會共好的永續企業。

她指出，華南銀行始終秉持這些核心價值，但目標沒有最好，只有更好，期許所有經理人將此理念內化於日常決策與管理之中，帶領團隊邁向卓越。

此外，她特別強調科技應用的重要性，鼓勵所有經理人積極學習新知，將科技融入日常工作，不僅優化作業流程，更要提升客戶體驗，以增強競爭力，避免在內部競爭中落後。

陳芬蘭也以「桶箍」比喻經理人的角色，提醒大家適度拿捏管理方式，以凝聚團隊共識，發揮最大效能。

面對新的一年，市場環境仍充滿不確定性，但即使手中的牌並非最優，仍有機會勝出。她以中華棒球隊去年11月勇奪世界12強冠軍為例，勉勵大家秉持不服輸、不放棄的精神，共同迎接挑戰。

林知延則談到AI時代已經展開，企業與個人必須不斷學習與進步，以滿足客戶需求，經理人更應將競爭對手視為學習對象，從挑戰中成長，希望每位經理人在本次會議中都能找到值得學習的對象，掌握新知識，提升自我，共同達到全行、客戶及股東所期待的目標，迎向未來挑戰。

會議當天，特別邀請麥肯錫公司全球董事合夥人譚宏進行專題演講，為現場經理人帶來深刻的啟發與收穫。

黃俊智在會議中特別提出透過六大核心策略「以『賺盈餘、調結構』為經營主軸，拓展集團企業戶衍生商機，擴大整體獲利規模」、「加強多元化收益來源，提升手續費收益占比，拓展高資產客群，創造差異化財富管理服務」、「掌握國內外金融市場脈動，靈活布局嚴控風險，以達攻守兼備之穩健之投資收益」、「以『創新、敏捷、數據』為核心，精進數位金融服務，以強化本行營運效能」、「透過永續治理、金融服務、環境永續、社會共好、員工培育五大面向實踐永續經營目標」及「落實企業遵法文化，踐行公平待客原則，精進金融友善措施，以增進營運效能暨提升服務品質」，使華南銀行達到獲利及永續經營雙重目標。