合庫銀年度經理會議 新總座王淑芳提出五大策略方向

合庫金（5880）旗下合庫銀行8日發布，合庫銀於7日舉辦「114年度全行經理會議」，會議主題為「堅實核心 前瞻創新」，合庫銀行董事長林衍茂與總行一級主管、菁英經理人共同檢視經營成果及策勵未來，凝聚全行向心力，會上並嘉許績優單位經理人及行員，肯定過去一年的努力，並宣達五大策略方向、探討三大中心議題，勉勵同仁攜手同心再創佳績。

合庫金控113年稅後淨利為197.43億元，較前一年度增加18.65億元，成長10.43%。子公司合庫銀行113年稅後淨利為189.51億元，較112年度成長16.24%。此外，合庫銀行113年的資本適足率與第一類資本比率，已提前達成國內系統性重要銀行114年的資本要求。

考量到在業務上會面臨的機會與挑戰，本次經理會議特別邀請安永管理顧問股份有限公司總經理萬幼筠及合庫金控集團首席經濟學家徐千婷進行專題演講，協助經理人更進一步了解全球經濟、利匯率趨勢，以及金融業應用AI技術的現況。

安永管理顧問股份有限公司總經理萬幼筠以「金融業面對AI挑戰」為主題，分享了AI的發展與金融業AI應用的樣態、AI應用的風險與挑戰、國際間AI治理與法規發展以及我國AI法規發展與未來，讓經理人收穫滿載。合庫金控集團首席經濟學家徐千婷也以「2025年國內外經濟展望」為主題，精闢分析了主要國家經濟展望、主要央行利率動向及重點產業趨勢，讓與會的經理人獲益匪淺。

合庫銀行總經理王淑芳於會議中亦逐一就113年度營運回顧、114年度目標挑戰及策略方向進行報告，並提出「擴大授信業務版圖，鞏固核心獲利根基」、「衝刺消金財管營運，開創全員行銷新局」、「驅動數位科技革新，優化客戶服務體驗」、「穩紮外匯營運碁盤，拓展跨境金融網絡」及「打擊詐騙防制洗錢，形塑公平待客典範」五大策略方向。

此次會議合庫銀行首長與經理人也聚焦探討三大中心議題：「擴大核心業務碁磐，優化授信資產結構，拓增海外營運動能」、「發揮全員行銷力量，延伸財管經營範疇，發展多元信託業務」及「運用創新驅動成長，提升客戶數位體驗，積極培育關鍵人才」。在財富管理業務方面，合庫精選優質保險商品，聚焦具市場利基之高保障型、金流型與增額型等利變及分紅保單，滿足客戶退休金流、資產增值及財管傳承等多元保險需求。

在企金業務上，合庫將提升台外幣放款營運量及收益，持續拓展中小企業貸款及推動政策性貸款；個金業務方面，著重於深耕優質客戶，開發多元客群，並密切注意市場動態，適時調整授信策略。

外匯業務方面，合庫將著重於「開新戶、調結構、增實力」，深化既有客戶外匯業務，同時積極開發潛力客戶，並藉由優化存款體質，擴大外幣資金池。此外，為響應政府政策及掌握供應鏈移轉商機，聚焦東協國家及重要金融中心，目前籌設中的日本東京分行及新加坡分行將成為合庫銀行東北亞、東南亞重要關鍵樞紐，完善合庫亞洲區域布局。

在持續推出金融創新、隱私保護與資料安全兼備的前提下，合庫銀行亦將積極培育金融科技關鍵人才，戮力發展數位金融服務模式，增設ATM無障礙輔助螢幕服務、提供通用的行動身分識別服務，同時強化資安意識並積極防堵詐騙，提供客戶嶄新的體驗，進而提升整體競爭力。

合庫銀行董事長林衍茂也提醒各位經理人在拓展優質授信、深耕財富管理的同時，更要做好業務的風險控管與瞭解客戶的風險承擔能力，期盼在全體同仁的努力之下，合庫獲利再創高峰。