玉山金控與熊本縣政府簽署MOU 深化多領域合作交流

玉山金控（2884）今天發布，為持續深耕日本及九州地區的經營，玉山金於7日與熊本縣政府簽署合作備忘錄（MOU），由熊本縣知事木村敬與玉山金控董事長黃男州代表締結，透過雙方的資源和優勢，為日台企業提供更全面的支持，並促進商業、經濟、地方振興、觀光與體育等多領域合作，深化日本與台灣之間的發展機會和共同效益。

木村敬提到，台灣半導體產業進駐加速熊本的國際化，帶來許多機會。熊本位於九州的中心，鄰近台灣及東亞，玉山金旗下玉山銀行去年設立熊本出張所後，協助許多企業到熊本發展，透過本次的MOU，期待彼此能從產業合作擴展到地區振興、旅遊及體育領域，縣政府也會偕同相關單位一起努力，促進熊本縣與臺灣的交流。

黃男州表示，熊本是一個擁有豐富自然資源和文化底蘊的城市。隨著全球半導體供應鏈的發展趨勢，熊本縣中所扮演的角色日益重要，也吸引台灣企業到熊本投資，透過MOU的簽署，玉山除了提供金流、資金等諮詢服務，也支持舉辦投資招商會、經貿論壇，盼成為台日企業的橋樑。

本次MOU合作項目特別加入「地方振興」，近年來熊本縣政府大力推動地方創生推進計畫，其中最大項目為「阿蘇草原的再生與維護」，廣大的阿蘇草原擁有保留大量雨水及涵養當地火山性土壤的重要功能，去年玉山與JCB共同捐贈300萬日圓支持，共同為環境保護盡一份心力。另外在觀光的推動上，玉山推出多項優惠，包含2月玉山星宇航空聯名卡星星相遇指定機加酒專案、3月玉山熊本熊信用卡舉辦熊本熊誕生祭活動，透過與豐富的活動，促進觀光與交流。

玉山銀行目前在海外11個國家地區已設立33個海外據點，其中日本有東京、福岡、熊本三個營業據點，共同服務日本與台灣顧客。未來持續透過金融科技創新與管理經驗，壯大海外規模、發展在地特色業務，提供顧客更完整的金融服務平台，滿足跨境顧客多元需求。