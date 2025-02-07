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五大金控創最佳元月獲利 中信金 EPS 0.35元、元大金0.2元

經濟日報／ 記者夏淑賢楊筱筠林勁傑／台北報導
中信金單月稅後純益68.27億元，每股稅後純益（EPS）達0.35元暫居第一。聯合報系資料照
中信金單月稅後純益68.27億元，每股稅後純益（EPS）達0.35元暫居第一。聯合報系資料照

2025年金控元月獲利迎來開門紅，多家金控創下歷來最好元月成績，昨（7）日公布自結1月獲利的九家金控中，中信金單月稅後純益68.27億元，每股稅後純益（EPS）達0.35元暫居第一，永豐金異軍突起，EPS 0.23元衝上亞軍，凱基、兆豐、元大金1月EPS也都站在0.2元之上緊追在後。

儘管今年農曆新年假期在1月底就開始，致1月工作天數減少，但金控獲利仍然亮眼，包括永豐、凱基、玉山、第一與華南等五家金控，都寫下歷來最好元月的獲利紀錄，永豐金並同步締造歷史單月獲利新高。

上市金控2025年1月獲利
上市金控2025年1月獲利

中信金自結1月單月稅後純益68.27億元，較2024年12月獲利增長84.4%，但因去年1月基期相對高，因此較去年同期衰退，1月EPS為0.35元。

中信金表示，子公司中信銀因存放款、財管動能維持強勁，且有操作處分利益挹注，單月獲利40.24億元。台灣人壽1月稅後純益24.66億元，但因去年同月資本利得挹注基期較高，獲利較去年同期下滑。

永豐金控1月自結稅後純益29.03億元，創歷史新高，月增1.68倍、年增14.4%，EPS 0.23元。子公司永豐銀1月稅後純益25.38億元，月增2.24倍、年成長22%，與金控同創單月新高，主要受惠財管及法金業務手續費動能提升。

凱基金控1月獲利36.56億元，為歷來元月最佳，年成長約30%，EPS為0.22元。1月四大子公司獲利表現均佳。其中，凱基人壽1月稅後純益達23.4億元，年增48%、比前月虧轉盈。凱基證券受1月交易天數減少影響，1月獲利7.05億元，凱基銀受惠利息及財管手續費收入成長帶動獲利表現，1月獲利7.27億元，年增34%、月增82%。

兆豐金1月稅後純益32.17億元，恢復正常水準，EPS為0.22元，較前月獲利成長18%，但相較之前因換匯交易FX SWAP與一次性手收墊高基期，因此較去年同期下滑逾兩成。核心兆豐銀1月稅後純益27.3億元，在少了增加提存因素影響下，回歸穩健表現。

元大金1月稅後純益26.06億元，月增47.7%、年減7.9%，EPS為0.2元。1月台股交易天數少，元大證券仍交出單月稅後純益12.8億元的亮眼成績，經紀手收仍為主要獲利來源，且單月利息收益優於前月與去年同月，另海外等其他收益成長，支撐元大證維持單月12億元以上優異水準。

玉山金1月稅後純益30.24億元，創歷年同月最高，年增7.9%、月增45.1%，EPS為0.19元。主要子公司玉山銀行單月稅後純益達30.68億元，月增66.1%、年增5.3%，因存放利差、手續費、交易收入三項表現皆優。

第一金、華南金雙雙在銀行獲利回升下，帶動金控元月獲利創歷來元月最佳。

EPS 中信金

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華星光去年12月EPS 0.34元

慧榮財報／2024營收、毛利雙成長 EPS 達3.43美元

聯邦銀1月 EPS 0.06元

京城銀1月 EPS 0.37元

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