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川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

新台幣三天升2.31角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

熱錢回流，帶動國內股匯雙雙走揚，新台幣匯率昨（7）日在台股大漲帶動下升值7.2分，收在32.754元，連三日升值，為新春開紅盤以來一周新高，不過匯市交易稍嫌冷清，總成交量僅12.705億美元。

中央銀行統計顯示，新台幣匯率已連續三天升值，累計升值2.31角。

央行統計顯示，美元指數昨天持續回落、跌0.13%，主要亞幣全數升值；其中日圓匯率升幅0.49%最強勢，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.23%居次，新台幣匯率升幅0.22%居中，星元與人民幣匯率分別上漲0.16%與0.03%。

匯銀主管指出，新台幣匯率昨天開低走高，早盤受到進口商搶購美元影響，匯價一度翻貶，午後日圓等主要亞幣上漲，帶動新台幣匯率轉強，加上熱錢流入，新台幣匯率午後升破32.8元，並以全日最高價32.754元報收。

展望後市，匯銀主管認為，美國總統川普政策具不確定性，匯市仍有劇烈波動可能；但近日外資頻頻匯入並買超台股，推升國內股匯市雙雙走揚、收復金蛇年開紅盤以來「失土」，未來表現仍須視熱錢動向、美元強弱及主要亞幣表現而定，估計短期內，新台幣匯率將位於32.6~33元區間波動。

匯銀主管說，川普仍是國內外金融市場最大變數，但過去一段時間，川普對各國的關稅政策存有談判空間，市場研判未來有機會出現較佳結果，激勵國內股匯市展現一波短多行情。

台幣匯率 新台幣 熱錢

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