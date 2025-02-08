小摩：新新併過關機率升高

彭博資訊報導，摩根大通（小摩）表示，台灣金管會未來幾個月批准台新金（2887）收購新光金的可能性升高。據悉，台新金高層年前曾拜會金管會，探詢能否先審查其他合併文件，待員工安置計畫完成後再將相關文件送審，金管會官員說，併購案還在審核中，所涉勞資協商部分將就勞資協議會議紀錄或與工會協商紀錄二擇一，且接受陸續補件。

摩根大通報告指出，金管會批准「新新併」的可能性升高，建議投資人可進行三個月的配對交易（pair trade），做多富邦金股票，同時做空台新金。

小摩分析師團隊發布報告指出，「新新併」將限制每股股利的增幅，並導致台新金遭進一步調降評等。

小摩預期台灣金控業者今年的表現將約略符合大盤，主要支撐包括更佳的殖利率、以及更強韌的銀行營運獲利。

小摩的銀行股首選包括中信金與永豐金，並且上調兆豐金的投資評級至中立，調降富邦金和元大金的評級為中立。