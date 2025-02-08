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蔡明忠：用 AI 讓業務倍數成長

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

富邦集團昨（7）日發給全體員工一封新春致詞信，大董蔡明忠在信件裡暢談AI、美國總統川普帶來的影響；他強調，生成式AI問世以後，富邦內部也著手推動許多Copilot計畫，包括寫程式、做簡報、資訊檢索等；在AI的應用下，富邦不會大幅縮減人力，將維持現有人數規模，持續提升生產力，讓業務達到倍數以上的成長。

蔡明忠昨天發給在給全體員工的信件裡提到，「過了這個年，大家可能覺得世界變得不一樣，討論最多的是DeepSeek，未來會對人類、產業、甚至是對我們的工作和生活帶來什麼影響，大家都還摸不著頭緒，也覺得焦慮。」沒有人知道「AI Everywhere」的時代會來得多快，不過在這麼多金錢和腦力投入之下，它的到來應該不會太久。

蔡明忠分享國外一家Fintech公司的案例，它的業務模式是讓消費者透過消費支付累積點數，點數可以再買進自己喜歡公司的股票。這家公司因為運用ChatGPT，公司團隊從400人降到100人，在理財業務上幾乎都由AI協助提供建議。

蔡明忠說，生成式AI問世以後，富邦內部也著手推動許多Copilot計畫，不管是寫程式、做簡報、資訊檢索等應用，未來在AI的應用下，富邦不會大幅縮減人力，而是維持現有人數規模，持續提升生產力，讓業務達到倍數以上的成長。

蔡明忠提到，美國總統川普上任後幾乎每天都出奇招，讓大家面對未來有很大的不安定感，台灣在貿易順差、貨幣政策上都會受到壓力，這些變數都會是今年的挑戰。

AI 富邦 蔡明忠

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