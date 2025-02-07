含法定傳染病海外突發疾病醫療險 近期投保人次倍增

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊，因感染流感併發肺炎離世。根據產、壽險公司統計，短短2月3日至6日期間，保障範圍含法定傳染病的海外突發疾病醫療險平均每日投保人次相較1月呈倍數成長，顯見大S事件帶動民眾對流感併發重症風險的重視。

根據衛福部疾管署公告，流感併發重症屬於第4類法定傳染病，新型A型流感屬於第5類法定傳染病。金管會清查，目前有4家產險公司銷售的海外突發疾病醫療險給付範圍有包含法定傳染病，分別為臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險及安達產險，壽險公司僅南山人壽1家。

根據臺灣產險內部統計，2月3日至6日期間，承保範圍含法定傳染病的海外突發疾病醫療險平均每日投保人次飆高至1月的2倍以上；南山人壽統計，現售2張含法定傳染病保障的旅平險商品，短短2月3日至6日期間，投保日均量相較1月呈現數倍成長。

臺產協理莊鴻興指出，臺產旅平險附加海外突發疾病醫療險商品有涵蓋法定傳染病在內，考量民眾海外就醫最憂心語言不通，對於購買海外旅平險達一定金額以上的保戶，臺產有提供IC care遠距醫療諮詢服務，保戶在海外旅遊期間若身體不適，可線上向醫生諮詢。

莊鴻興提醒，「海外突發疾病」指的是被保險人需即時在醫院或診所診療才能避免損及身體健康的疾病，且在附約生效前180日以內必須未曾接受此疾病診療，當保戶符合突發疾病定義要件，保險公司會給付因突發疾病住院、門診或急診診療相關費用，並依保險契約訂有上限。

南山人壽表示，除了現售2張含法定傳染病保障的旅平險商品，公司有推出海外醫療專機運送附加條款，若發生事故或突發疾病，經被保險人主治醫師及商品合作救助機構的專屬醫師診斷情況緊急需搭乘醫療專機返國治療，會提供海外醫療專機運送服務保障，民眾可視需求評估是否另外附加。

南山人壽試算，若一家4口赴日本旅遊5天4夜，父母投保「安心HIGH玩海外旅平險」保額新台幣1000萬元，保費為每人1615元，15歲以下小孩投保「陪童HIGH玩海外特定醫療旅平險」保額20萬元，每人保費為122元，若再增加海外醫療專機運送附加條款，每人保費增325元，即可免除超過百萬元醫療專機自費費用。