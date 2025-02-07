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台新戰神與法務部推「反毒、反詐、洗錢防制」賽事活動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台北台新戰神舉行反毒、反詐、洗錢防制主題活動，邀請法務部次長徐錫祥（中左）及台灣高等檢察署檢察長張斗輝（中右）蒞臨，與台新金控董事長吳東亮（中），共同支持國內職籃。台新金／提供
台北台新戰神舉行反毒、反詐、洗錢防制主題活動，邀請法務部次長徐錫祥（中左）及台灣高等檢察署檢察長張斗輝（中右）蒞臨，與台新金控董事長吳東亮（中），共同支持國內職籃。台新金／提供

台灣職業籃球大聯盟TPBL，賽事開打迄今場場精彩可期。台新金（2887）旗下台北台新戰神籃球隊，不僅在場上認真奮戰，宣導打擊犯罪也不遺餘力。暨去年4月於大巨蛋舉行雙北反毒籃球公益賽後，7日對決特攻的賽事，除邀請法務部徐錫祥次長擔任賽事開球嘉賓，也安排法務部、行政院洗錢防制辦公室及警政單位蒞臨台新戰神主場，設置活動宣導攤位，向球迷推廣反毒、反詐、洗錢防制等觀念。此外，台新Richart也擔任宣傳大使，於現場高舉標語牌，呼籲民眾勇敢向違法行為說不。

台新金控董事長吳東亮親臨現場，為台新戰神打氣加油，除熱情號召所有人一起響應反毒、反詐、洗錢防制活動外，現場也規劃問答遊戲與球迷互動，引導防詐及洗錢防制觀念，共同守護民眾財產安全。吳東亮表示，台新為展現企業「遵法」決心，不僅定期在公司內規劃多項法令遵循與洗錢防制課程，提高同仁遵法意識。更透過台新內部多層面監控機制，於去年臨櫃成功攔阻多達300件詐騙案件，攔阻金額總計2.43億元。並進一步建置「台新戰神模型」，利用智能AI技術分析可疑交易模式及異常行為，提前偵測疑似異常帳戶，每月攔阻金額超過2,000萬元。台新也在去年舉行多場「金探子」理財營隊，邀請戰神球員及南投空手道隊選手加入，幫助大家建立正確理財觀念，提升辨識詐騙能力，實現社會共融目標。

台新多年來秉持「認真」、「永續」、「創新」的精神，本次賽事特別邀請多個公益團體及多所國中、國小學童進場看球，期盼能將守法意識，傳遞給年輕人。此外，為搭配西洋情人節活動，球隊於中場期間贈送情人節套餐，並特別請來旅法時裝設計師Peter Wu為球員量身打造充滿極簡與創新風格的時裝，讓球員無論在場上或場下都能展現獨特、帥氣的一面。

台新除了是智慧好夥伴，也是運動選手的好夥伴，不僅已連續二十年贊助南投空手道隊，亦長期支持女子高球、女子路跑、HBL高中籃球聯賽，在去年榮獲體育推手獎五大獎項肯定。未來台新也會繼續力挺各項體育賽事，並積極響應反毒、反詐、洗錢防制等公益活動。

台新金控 情人節 洗錢防制

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