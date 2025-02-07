盯網紅不當行銷 金管會13日找產壽險公會喝咖啡

網紅經濟盛行，為避免網紅與保險公司合作行銷時誤導消費者，金管會擬在13日邀壽險公會及產險公會「喝咖啡」，希望2大保險公會參考投信投顧公會作法，訂定自律規範約束保險公司與網紅合作行銷行為。

若產、壽險公會確定參考投信投顧公會自律規範，未來與保險公司合作的網紅，可能亦須取得保險業務員專業執照方可合作行銷。

近年進入社群行銷大時代，為避免網紅不當行銷誤導投資人，金融監督管理委員會2024年出手請投信投顧公會訂定自律規範，要求與網紅合作的投信業者應訂內控管理機制，且所合作網紅應具專業適格性，隨後亦請銀行業建立與網紅合作的事前、事中及事後內控機制。

為管理保險業與網紅合作行銷行為，金管會曾函請產、壽險公會研訂保險業與網紅合作管理機制，但2大保險公會回覆金管會，現行保險業務員管理規則及保險業招攬廣告自律規範中，對業務員從事招攬有事前、事中及事後管理機制，建議不必再修訂網紅行銷自律規範。

金管會評估，近年國際金融監理機關均已陸續發布對金融網紅社群行銷行為監理規範，目前國內銀行業、投信投顧業也已建立強化管理機制，基於各業別監理一致性，保險業有強化控管網紅行銷行為必要性，因此將於13日找2大保險公會「喝咖啡」。

當日產、壽險公會及有與網紅合作的保險公司必須向金管會說明，現行保險業控管與網紅合作的實務情形為何，及未合作的網紅若針對保險公司銷售的商品或服務散布偏頗、不實言論，保險公司有何相應處理機制及機制有效性等。

相關官員直言，現在社群媒體已成為民眾獲取資訊主要管道之一，且也有國內壽險公司與網紅合作進行廣告行銷實例，若網紅未具備保險商品專業及對保險法令規定的充分認知，可能會誤導保險消費者，甚至損及消費者投保權益。

根據金管會調查，目前國內保險公司與網紅合作範圍包括請網紅推廣保險觀念、保戶活動或品牌廣宣等。