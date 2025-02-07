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凱基人壽志工團深入偏鄉原民部落 指導辨識新型態詐騙

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽防詐志工團與里民們分享最新型態詐騙手法及名人的情境案例，深入淺出、輕鬆有趣的內容，助里民提升識詐防詐能力。凱基人壽／提供
凱基人壽防詐志工團與里民們分享最新型態詐騙手法及名人的情境案例，深入淺出、輕鬆有趣的內容，助里民提升識詐防詐能力。凱基人壽／提供

根據警政署打詐儀表板統計，2024年第4季詐騙案件高達72,135件，財產損失金額491億元。鑒於詐騙手法日新月異，無所不騙，凱基金（2883）旗下凱基人壽做為防詐神隊友，協助民眾守護財產安全，由同仁組成志工團，於農曆年前深入新北市烏來區信賢部落及福山部落，舉辦「凱基人壽公平待客金融防詐宣導暨愛心送暖活動」，普及金融教育並提升金融認知，降低偏鄉居民及高齡、弱勢長者因資訊落差可能被詐騙的風險，先識詐才能防詐，為防範詐騙建構第一道防線。除了豐富的精神糧食，在春節前夕凱基人壽也準備了充沛的物資，能讓偏鄉、清寒困苦家庭能過個暖冬好年。

AI盛行讓詐騙手法有了更多新型態，包括換臉、變聲等以假亂真的方式，稍有不慎就會落入詐騙陷阱中。凱壽防詐志工團分享最新詐騙手法及名人被騙經驗的情境案例，補足偏鄉資訊落差，讓高齡及弱勢長輩透過生活化的內容，快速學習辨識詐騙態樣及防範詐騙知識，潛移默化健全並加強他們的金融觀念，也透過輕鬆有趣的有獎徵答互動，讓居民吸收新知、謹慎防詐，里民們都收穫滿滿，也充分感受到凱基人壽的熱忱與溫暖，讓他們很感動。

當地里長表示，部落因地處偏鄉，之前從來沒有其他單位到這裡舉行類似活動，很感謝凱基人壽願意深入偏鄉關心弱勢族群並提供豐富的愛心物資；他進一步指出，原住民部落長者知識水平不高，常常需要宣導四、五次才能收到效果，之前也曾聽聞有村裡長者被騙，相信長者們聽了這次的宣導，以後一定會更加謹慎小心，也希望凱基人壽日後能多多進鄉宣導關懷。

凱基人壽以行動回應社會問題，持續提升國人金融素養，推廣金融防詐，普及保險知識，幫助更多弱勢家庭都能被照顧，能夠建構起保障安全網。未來也將持續秉持公平待客的核心價值，守護全民資產，展現無所不在的公平待客，使金融友善服務擴及至社會每個角落。

凱基人壽志工團深入新北市烏來區信賢部落及福山部落，舉辦「凱基人壽公平待客金融防詐宣導暨愛心送暖活動」，要做民眾的防詐神隊友。凱基人壽／提供
凱基人壽志工團深入新北市烏來區信賢部落及福山部落，舉辦「凱基人壽公平待客金融防詐宣導暨愛心送暖活動」，要做民眾的防詐神隊友。凱基人壽／提供

偏鄉 凱基人壽 詐騙

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