凱基人壽志工團深入偏鄉原民部落 指導辨識新型態詐騙

根據警政署打詐儀表板統計，2024年第4季詐騙案件高達72,135件，財產損失金額491億元。鑒於詐騙手法日新月異，無所不騙，凱基金（2883）旗下凱基人壽做為防詐神隊友，協助民眾守護財產安全，由同仁組成志工團，於農曆年前深入新北市烏來區信賢部落及福山部落，舉辦「凱基人壽公平待客金融防詐宣導暨愛心送暖活動」，普及金融教育並提升金融認知，降低偏鄉居民及高齡、弱勢長者因資訊落差可能被詐騙的風險，先識詐才能防詐，為防範詐騙建構第一道防線。除了豐富的精神糧食，在春節前夕凱基人壽也準備了充沛的物資，能讓偏鄉、清寒困苦家庭能過個暖冬好年。

AI盛行讓詐騙手法有了更多新型態，包括換臉、變聲等以假亂真的方式，稍有不慎就會落入詐騙陷阱中。凱壽防詐志工團分享最新詐騙手法及名人被騙經驗的情境案例，補足偏鄉資訊落差，讓高齡及弱勢長輩透過生活化的內容，快速學習辨識詐騙態樣及防範詐騙知識，潛移默化健全並加強他們的金融觀念，也透過輕鬆有趣的有獎徵答互動，讓居民吸收新知、謹慎防詐，里民們都收穫滿滿，也充分感受到凱基人壽的熱忱與溫暖，讓他們很感動。

當地里長表示，部落因地處偏鄉，之前從來沒有其他單位到這裡舉行類似活動，很感謝凱基人壽願意深入偏鄉關心弱勢族群並提供豐富的愛心物資；他進一步指出，原住民部落長者知識水平不高，常常需要宣導四、五次才能收到效果，之前也曾聽聞有村裡長者被騙，相信長者們聽了這次的宣導，以後一定會更加謹慎小心，也希望凱基人壽日後能多多進鄉宣導關懷。