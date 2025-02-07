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熱錢回流擁抱台股 激勵新台幣連3升收32.754元

中央社／ 台北7日電
新台幣連3升。示意圖／聯合報系資料照片
新台幣連3升。示意圖／聯合報系資料照片

台灣股匯市金蛇年開低走高，熱錢回流之下，今天再次上演股匯雙漲，台股收復23400點大關，新台幣兌美元收在最高32.754元，升7.2分，匯價連3升，已經收復大半紅盤日狂洩的貶值失土，台北及元太外匯市場總成交金額則為12.705億美元。

春節期間，中國AI公司DeepSeek橫空出世，血洗美國AI股，以及美國總統當選人川普再度劍指半導體，導致台灣股匯市3日開紅盤慘遭血洗，新台幣匯率盤中狂貶近5角，但利空淡化之後，熱錢回頭擁抱台股，股匯同步走揚。

外匯交易員表示，本週股匯紅盤日重挫，主要是補跌效應，隨後台股重拾上攻動能，吸引外資匯入，加上美債殖利率下滑，投信的海外投資贖回款湧現，成為推升新台幣上漲的主要力道。

新台幣兌美元今天以32.781元開盤後，由於進口商逢低敲進美元，一度翻貶，盤中最低為32.858元，不過午後外資及投信加大匯入力道，日圓也強勢上漲，帶動新台幣由貶翻升且幅度持續擴大，終場收在最高32.754元。

台股則是開低走高，在權值股台積電撐盤下，指數收復23400點大關，終場上漲161.67點、漲幅0.69%，收在23478.27點。三大法人同步買超，其中外資買超台股141.66億元。

外匯交易員直言，雖然川普帶來極大不確定性，目前看來，關稅政策存在談判空間，市場期待有好的結果，人民幣走勢有撐，短線新台幣可望於32.5元至33元的區間偏升整理。

不過拉長時間來看，外匯交易員表示，新台幣匯率還是趨貶，因為美國聯準會第1季降息機率蠻低，美元高位盤整，亞幣仍將受抑，期間也要觀察川普的政策動向。

台股 新台幣

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