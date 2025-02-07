安達人壽攜手野村、摩根及貝萊德 投資型保單多元選擇

為滿足國人對於人身保障及退休規畫的需求，安達人壽旗艦型商品「富貴大贏家投資型保單專案」不但提供壽險年金雙平台，更在2025年新增多檔基金標的，提供客戶更多投資選擇，期望協助客戶打造理想的退休生活，並替財富傳承做好準備。

「富貴大贏家」專案包含變額萬能壽險與變額年金險，客戶可以依據自身需求做好適合的保障規畫，同時逐步累積資產。其中變額萬能壽險採用第六回合生命表，可減輕客戶負擔成本。「富貴大贏家」投資型保單除台幣之外亦提供美元、日圓、澳幣、南非幣和人民幣等外幣選擇，適合有外幣資產配置需求的客戶。

安達人壽身為外商保險業投資型保單領航者，專案平台擁有近千檔可連結投資標的，範圍涵蓋類全委、ETF、共同基金。並享有每年12次免手續費的標的轉換服務，可降低調整成本，提高資產配置的靈活性。

在投資標的部分，安達人壽首創採用經濟學大師Robert Shiller投資策略之類全委託投資帳戶，以CAPE本益比研究理論，建構更符合市場趨勢的投資策略，獲得市場認可。

安達人壽今年進一步擴展平台選擇，新增多檔基金標的，包括野村全天候組合基金、貝萊德環球企業債券基金，和摩根大美國領先收成多重資產基金。

其中由安達人壽獨家於保險平台連結的野村全天候組合基金，擁有三A優勢，分別為「Ace王牌投資團隊」由駿利亨德森投資擔任基金投資顧問、「All weather investment全天候投資」無論總經週期處於何處，基金均有足夠且合宜標的可以選擇，和「Alternatives另類資產」納入投資私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等4大另類資產相關證券之子基金。

此外，貝萊德環球企業債券基金聚焦三大亮點，包括(1)環球布局、爭取較高利差收益機會；(2)精選企業、追求報酬最大化，以及(3)全球債券專家聯手操盤，平均操作經驗20年以上。

摩根大美國領先收成多重資產基金最大特色為投資組合採取「442 關鍵比例」布局，即約4成美國品質成長股、約4成美國企業債，另外約兩成則聚焦美國實質資產股票，包含REITs與基礎建設股票。

邁入2025年金蛇年，安達人壽將秉持以人為本的精神，推出順應環境變化與保障需求的保險解決方案，為客戶在擬定退休規畫上提供最佳助攻。