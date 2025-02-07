快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

臺企銀數存新戶優利最高2.9% 首推存錢筒助小資族無痛儲蓄

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀Hokii數存新戶優利最高2.9%，新推出存錢筒邀小資族無痛儲蓄。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀Hokii數存新戶優利最高2.9%，新推出存錢筒邀小資族無痛儲蓄。圖/臺灣企銀提供

臺企銀（2834）推出小資族有感儲蓄，Hokii數位帳戶升級全新戶新幣最高年利率2.9%優惠利率、既有戶最高2.7%的優惠利率專案，並全新推出「Hokii存錢筒」365好好存存錢方案，存好存滿給優利最高2.4%及抽獎好禮。

自2025年1月1日至12月31日止，Hokii新台幣數位帳戶升級全新戶優惠利率至2.1%、既有戶優惠利率至1.9%，優惠限額新台幣15萬元。

只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達22萬元、綁定台灣Pay消費滿額、Hokii外幣數位帳戶美金活期存款達標、投資基金等四項，每完成任一項任務，再加碼0.2%利率一個月，最多加碼0.8%，每月完成每月都享加碼利率，等於全新戶最高可加碼至2.9%。

優惠期間存好存滿，最高年息4,350元；既有戶最高可加碼至2.7%，最高年息4,050元。

臺灣企銀為了讓年輕人無痛儲蓄，首波推出「Hokii存錢筒」365好好存服務，每天自動為用戶存入一筆小額金額，第1天存1元、第2天存2元，以此類推，第365天存365元。

客戶也可以選擇反序存錢方式，第1天存365天，每日逐減1元至第365天存1元。

一年365天累計有6萬6,795元，存滿提供最高2.4%優惠利率，自動存錢期間還有趣味性十足的存錢里程碑活動，用戶達成指定存入次數即可參加抽獎，最高可獲500點台灣Pay紅利點數（10點折抵新台幣1元），讓儲蓄更簡單有趣並養成存錢紀律。

存錢 新台幣

延伸閱讀

0050要股票分割了…其實對散戶而言一切都沒變！竹軒：對長期投資人有利

豆腐心的川普討喜擁利多？00905趁跌更要買！

ETF 背後的「隱藏費用」有哪些？ 國民 ETF 00878內扣費用有亮點

0050降費用率後有望分割⋯宣戰006208？一票人準備跳槽

相關新聞

中信金自結元月盈餘報喜 單月68億元、EPS 0.35元

中信金控（2891）於7日公告2025年1月份自結盈餘，單月稅後純益為68.27億元，月增84.4%，每股稅後純益（EP...

小摩預期「新新併」過關機率日增 建議做多富邦金、做空台新金

彭博資訊報導，摩根大通（小摩）表示，由於台灣金管會未來幾個月批准台新金控（2887）收購新光金控（2881）的可能性升高...

富邦集團大董蔡明忠給員工信 暢談 AI、川普 大讚人壽、銀行獲利驚艷

富邦集團7日發給全體員工一封新春致詞信，員工轉述，蔡明忠在信件裡暢談AI、美國總統川普帶來的影響。蔡明忠強調，生成式AI...

壽險業痛點 避險成本飆高 2024年攀升到3,851億

2024年美元利率續持高檔，台美利差大，壽險業海外投資避險工具大宗CS（換匯）平均年化成本均逾3%高檔，使壽險業2024...

美盯匯率操縱 央行不擔心

美國財政部預計在4月發布匯率政策報告，美國總統川普是否會對台灣出招，受外界關注。對此，中央銀行外匯局局長蔡烱民強調，不論...

保險業淨值 大增3,637億

受惠2024年股匯市順風，壽產險業淨值增加，據金管會統計，2024年底壽險業淨值2兆5,860億元，年增3,404億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。