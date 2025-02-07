合庫金控淨零成果獲國際肯定 入列 CDP A 級領導企業名單

合庫金控（5880）近年於ESG領域積極耕耘成果亮眼，除為首家以金控名義簽署赤道原則、通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)中期減碳目標審核、參與「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）論壇會員外，亦連續二年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股。近日，國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)組織公布2024年企業評比結果，合庫金控首次入選最高A級企業名單，顯見集團積極推動減碳淨零，強化企業營運韌性等工作獲國際高度肯定，躋身全球永續領導企業之行列。

近年來，為因應國際永續趨勢及氣候變遷之衝擊，合庫金控積極將SDGs及ESG因子納入營運方針，除引領公股同業率先成立專責之「永續辦公室」並設立副總經理職級以上之永續長，持續精進永續目標與執行策略外，2023年將永續經營委員會提升為由董事會監督之功能性委員會，強化策略規劃與執行動能。合庫銀行更創公股同業首例於行政部門設立「環境永續科」，系統性地降低營運活動之碳排及強化應對氣候風險之韌性。此外，合庫銀行致力推動企業議合減碳工作，協助中小企業掌握全球供應鏈減碳趨勢，為第一家與5,000家中小企業完成議合減碳之金融機構。

合庫金控將持續依循「永續策略藍圖」4大策略主軸：RISE－Resilience（建構韌性經營）、Inclusion（領航永續金融）、Synergy（創造多元共融）、Enrichment（豐富環境共好），聚焦永續發展方向，強化內外之溝通、加強目標推動，並積極發揮金融影響力，協同客戶及利害關係人共同邁向「企業永續、環境永續、社會永續」之美好願景。