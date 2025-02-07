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中信金自結元月盈餘報喜 單月68億元、EPS 0.35元
中信金控（2891）於7日公告2025年1月份自結盈餘，單月稅後純益為68.27億元，月增84.4%，每股稅後純益（EPS）為0.35元。
中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行因存放款基盤持續擴大、財富管理動能維持強勁，且有衍生性金融商品操作及債券處分挹注，1月份單月稅後獲利40.24億元。與2024年同期相比，雖2025年1月適逢農曆春節，工作天數較去年減少5天，致獲利未明顯成長，但放款業績及財富管理平均每日動能分別較去年同期成長11%及15%。
子公司台灣人壽保險公司新契約保費業務動能成長，股票及基金等投資處分利得佳，當月份稅後淨利24.66億元，惟因2024年趁勢掌握美股上揚機會，認列私募股權基金處分利益致資本利得基期較高，獲利較去年同期下滑。
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