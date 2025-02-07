快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

聽新聞
0:00 / 0:00

中信金自結元月盈餘報喜 單月68億元、EPS 0.35元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

中信金控（2891）於7日公告2025年1月份自結盈餘，單月稅後純益為68.27億元，月增84.4%，每股稅後純益（EPS）為0.35元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行因存放款基盤持續擴大、財富管理動能維持強勁，且有衍生性金融商品操作及債券處分挹注，1月份單月稅後獲利40.24億元。與2024年同期相比，雖2025年1月適逢農曆春節，工作天數較去年減少5天，致獲利未明顯成長，但放款業績及財富管理平均每日動能分別較去年同期成長11%及15%。

子公司台灣人壽保險公司新契約保費業務動能成長，股票及基金等投資處分利得佳，當月份稅後淨利24.66億元，惟因2024年趁勢掌握美股上揚機會，認列私募股權基金處分利益致資本利得基期較高，獲利較去年同期下滑。

中國信託商業銀行 台灣人壽保險

延伸閱讀

華星光去年12月EPS 0.34元

聯邦銀1月 EPS 0.06元

京城銀1月 EPS 0.37元

環宇去年12月 EPS 0.31元

相關新聞

中信金自結元月盈餘報喜 單月68億元、EPS 0.35元

中信金控（2891）於7日公告2025年1月份自結盈餘，單月稅後純益為68.27億元，月增84.4%，每股稅後純益（EP...

小摩預期「新新併」過關機率日增 建議做多富邦金、做空台新金

彭博資訊報導，摩根大通（小摩）表示，由於台灣金管會未來幾個月批准台新金控（2887）收購新光金控（2881）的可能性升高...

富邦集團大董蔡明忠給員工信 暢談 AI、川普 大讚人壽、銀行獲利驚艷

富邦集團7日發給全體員工一封新春致詞信，員工轉述，蔡明忠在信件裡暢談AI、美國總統川普帶來的影響。蔡明忠強調，生成式AI...

壽險業痛點 避險成本飆高 2024年攀升到3,851億

2024年美元利率續持高檔，台美利差大，壽險業海外投資避險工具大宗CS（換匯）平均年化成本均逾3%高檔，使壽險業2024...

美盯匯率操縱 央行不擔心

美國財政部預計在4月發布匯率政策報告，美國總統川普是否會對台灣出招，受外界關注。對此，中央銀行外匯局局長蔡烱民強調，不論...

保險業淨值 大增3,637億

受惠2024年股匯市順風，壽產險業淨值增加，據金管會統計，2024年底壽險業淨值2兆5,860億元，年增3,404億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。